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PSŽ nije saopštio finansijske detalje transfera, ali francuski list L'Ekip navodi da je Monaku za 24-godišnjeg krilnog fudbalera plaćeno 50 miliona evra.

Aklijuš je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača francuske Lige 1, a posebno se istakao u dvomeču plej-ofa Lige šampiona protiv PSŽ-a, koji je klub iz Pariza dobio ukupnim rezultatom 5:4.

Levonogi ofanzivac poznat je po prodorima iz drugog plana i sposobnosti da stvara višak na obe strane terena. Nedavno je upisao i nastup za reprezentaciju Francuske na Svetskom prvenstvu, kada je ušao sa klupe u meču protiv Iraka.

"Potpis za Pari Sen Žermen predstavlja ogroman ponos. Odrastao sam u regionu Pariza i mnogo mi znači što sam postao deo ovako velikog kluba. Ovo je poseban trenutak za mene i moju porodicu", rekao je Aklijuš.

Dolazak Aklijuša mogao bi da otvori vrata odlasku francuskog reprezentativca Bredlija Barkole, za kojeg je ozbiljno zainteresovan Liverpul i koji ga je označio kao jedan od glavnih prioriteta u letnjem prelaznom roku.

(Beta)

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