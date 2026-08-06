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Srpski reprezentativac Mihajlo Cvetković šokirao je navijače PAOK-a već u prvom napadu.

Mihajlo Cvetković u Anderlehtu Foto: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia, David Catry / imago sportfotodienst / Profimedia

 Anderleht je poveo protiv solunskog kluba posle samo 16 sekundi.

Gosti su krenuli sa centra, prebacili loptu u polje domaćina, a posle loše intervencije odbrane grčke ekipe, lopta je stigla do Cvetkovića koji je ušao u kazneni prostor poslao projektil pod prečku.

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PAOK navijači Izvor: Kurir