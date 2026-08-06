Mihajlo Cvetković je u prvoj akciji, već posle 16 sekundi, postigao gol
Fudbal
CVETKOVIĆ UTIŠAO TUMBU POSLE 16 SEKUNDI: Anderleht poveo protiv PAOK-a u paklu Soluna
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Srpski reprezentativac Mihajlo Cvetković šokirao je navijače PAOK-a već u prvom napadu.
Mihajlo Cvetković u Anderlehtu Foto: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia, David Catry / imago sportfotodienst / Profimedia
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Anderleht je poveo protiv solunskog kluba posle samo 16 sekundi.
Gosti su krenuli sa centra, prebacili loptu u polje domaćina, a posle loše intervencije odbrane grčke ekipe, lopta je stigla do Cvetkovića koji je ušao u kazneni prostor poslao projektil pod prečku.
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