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Predsednik Partizana Rasim Ljajić otkrio je kako je crno-belima propao veoma važan posao pred treće kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Tobola iz Kazahstana.

1/4 Vidi galeriju Rasim Ljajić na konferenciji za medije posle Skupštine FK Partizan Foto: Petar Aleksić

Crno-beli će u nastavku sezone biti jači za zadnjeg veznog fudbalera Idrisa Babu, ali on nije bio u prilici da igra protiv Kazastanaca.

Predsednik kluba Rasim Ljajić tvrdi da je za sve kriv skaut kojem je Partizan bio dužan, a koji je sabotirao ovaj posao kluba.

"Razlog zbog kojeg Idrisu Baba nije pravovremeno registrovan ne tiče se propusta u administraciji - jer njih nije ni bilo. Reč je o tome da smo još pod FIFA zabranom za licenciranje pojačanja, iako smo na vreme isplatili sva dugovanja koja su stvorila problem", rekao je Rasim Ljajić za "Meridian Sport".

"Platili smo 140.000 evra za usluge koje nikada nije ni izvršio. Svi igrači koje je pronašao otišli su u druge evropske klubove, ali je imao ugovor zbog kojeg je uspeo da pobedi na Sudu za sportsku arbitražu. Kada smo isplatili traženu sumu novca, imao je novi zahtev u vidu 3.000 švacarskih franaka, 66 evra i 30 centi. Mi smo i to uplatili na vreme, ali tu se priča ne završava", dodao je prvi čovek Partizana.

"FIFA procedura je takva da je on trebalo da obavesti nadležni organ da su sva dugovanja izmirena, kako bi oni to uvažili istog dana. U suprotnom, neophodno je da protekne pet radnih dana kako bi oni evidentirali uplatu i ozvaničili kraj procesa. On je odlučio da se sveti Partizanu iako smo uplatili sav novac, kontaktirali ga, zvali... Jednostavno nije želeo da pošalje dopis na adresu FIFA, a klub je u takvoj situaciji ostao nemoćan, jer je to problem star navodno sedam godina", zaključio je Ljajić.

Baba će se već danas priključiti treninzima Partizana, ali neće moći da igra ni u revanšu u Kazahstanu. Ipak, s obzirom na rezultat 3:0 iz prvog meča, realno je očekivati da će crno-beli proći u narednu fazu i susresti se sa španskim Hetafeom, a u tom dvomeču novo pojačanje bi moglo da igra.