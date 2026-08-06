Napadač Partizana pogodio je mrežu sa 15-tak metara prelepim udarcem
Fudbal
KAKO MU JE SELA NA LEVICU: Ovako je Partizan poveo protiv Tobola golom Dembe Seka
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Fudbaleri Partizana poveli su protiv Tobola sa 1:0 golom Dembe Seka u 32. minutu.
Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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Korner je izveo Aleksić, gosti su odbili loptu, a ona je sela na levicu napadaču Partizana, koji je sa ivice šesnaesterca pogodio mrežu.
To je bio ujedno jedini gol u prvom poluvremenu.
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