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Fudbaleri Partizana poveli su protiv Tobola sa 1:0 golom Dembe Seka u 32. minutu.

Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Korner je izveo Aleksić, gosti su odbili loptu, a ona je sela na levicu napadaču Partizana, koji je sa ivice šesnaesterca pogodio mrežu.

To je bio ujedno jedini gol u prvom poluvremenu.

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Grobari na meču Partizan - Tobol Izvor: Kurir