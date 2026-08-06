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Prema informacijama Skaj Sporta, reprezentativac Engleske potpisao je petogodišnji ugovor, a početna vrednost transfera iznosi 40 miliona funti uz moguće bonuse.

Trafordov dolazak predstavlja najskuplji transfer u istoriji Lidsa, nadmašivši prethodni rekord koji je držao Đorđinjo Ruter, plaćen Hofenhajmu oko 35,5 miliona funti u januaru 2023. godine.

Dovođenje novog prvog golmana bilo je jedan od prioriteta Lidsa ovog leta nakon odlaska Karla Darloa i nesigurne debitantske sezone Lukasa Perija.

Trafordov transfer povećava ukupnu potrošnju Lidsa ovog leta na više od 70 miliona funti, a klub veruje da je u 23-godišnjem golmanu pronašao dugoročno rešenje za poziciju koja je godinama predstavljala problem.

Englez je prošle sezone branio za Mančester siti, a prethodno je stekao veliko iskustvo na pozajmici u Barnliju, sa kojim je izborio plasman u Premijer ligu.

(Beta)