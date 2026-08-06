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Poslednjih nedelja sve češće se govorilo o mogućem transferu Vinisijusa, naročito nakon dolaska Jana Diomandea u Madrid u jednom od najvećih transfera ovog leta. Dodatne spekulacije podgrejale su i izjave trenera Žozea Morinja, koji nije isključivao nijedan scenario kada je reč o budućnosti brazilskog krilnog napadača.

Pregovori Reala i Vinisijusa trajali su više od godinu dana, a prema navodima španskih medija, rukovodstvo madridskog kluba nedavno je Brazilcu dostavilo konačnu ponudu za nastavak saradnje, koju je igrač na kraju prihvatio.

"Murinjo želi da budem ono što sam oduvek bio – srećan, nasmejan i da igram svoj fudbal", izjavio je Vinisijus, a prenela Marka.

Produženje ugovora bilo je jedan od prioriteta trenera Žozea Morinja pred početak nove sezone, kako bi otklonio neizvesnost oko budućnosti jednog od nosilaca igre.

Vinisijus je u Real stigao 2018. godine kao jedan od najtalentovanijih mladih fudbalera sveta, a u međuvremenu je izrastao u jednog od lidera ekipe. Sa nedavnim dolaskom Diomandea, Real će u novu sezonu ući sa još jačom konkurencijom u napadu.

(Beta)

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Bogdan Bogdanović u Crnoj Gori Izvor: Kurir