Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu Tobol 3:0, u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija
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GROBARI NOSILI PARTIZAN DO UBEDLJIVOG TRIJUMFA: Ovako su crno-beli torpedovali Tobol
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Strelci za Partizan bili su Demba Sek u 32, Ibrahim Zubairu u 54. i Čaka Traore u šestom minutu sudijske nadoknade vremena.
Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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Partizan je poveo u 32. minutu. Nakon kornera sa leve strane lopta se odbila do Seka, koji je udarcem sa ivice šesnaesterca pogodio levi ugao gola Tobola.
Partizan je duplirao prednost u 65. minutu. Nakon asistencije Kostića, od Kojzeka se lopta odbila do Zubairua koji je udarcem sa oko 12 metara po zemlji zatresao mrežu.
Konačan rezultat postavio je Traore golom u šestom minutu sudijske nadoknade vremena, nakon asistencije Đurđevića.
Revanš meč se igra za sedam dana u Kazahstanu.
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