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Strelci za Partizan bili su Demba Sek u 32, Ibrahim Zubairu u 54. i Čaka Traore u šestom minutu sudijske nadoknade vremena.

Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Partizan je poveo u 32. minutu. Nakon kornera sa leve strane lopta se odbila do Seka, koji je udarcem sa ivice šesnaesterca pogodio levi ugao gola Tobola.

Partizan je duplirao prednost u 65. minutu. Nakon asistencije Kostića, od Kojzeka se lopta odbila do Zubairua koji je udarcem sa oko 12 metara po zemlji zatresao mrežu.

Konačan rezultat postavio je Traore golom u šestom minutu sudijske nadoknade vremena, nakon asistencije Đurđevića.

Revanš meč se igra za sedam dana u Kazahstanu.

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Grobari na meču Partizan - Tobol Izvor: Kurir