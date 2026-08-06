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"Mnogo nam znači što smo sačuvali mrežu. Ostvarili smo ubedljivu pobedu protiv Tobola, ali posao još nije završen. Posle utakmice sa IMT-om detaljno smo analizirali greške, jer nismo bili na željenom nivou. Trener Saša Ilić nam je poručio da svaka naredna utakmica predstavlja novo dokazivanje i mislim da smo večeras odgovorili na pravi način", izjavio je Roganović za TV Arena sport.

Partizan je na svom pobedio Tobol 3:0, u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

"Zadovoljni smo kako izgleda naša odbrana i trudimo se da igramo što jednostavnije. Ipak, svesni smo da još pravimo neke nepotrebne greške i verujem da ćemo ih u narednom periodu svesti na minimum", dodao je Roganović.

Revanš meč se igra za sedam dana u Kazahstanu.

Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

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Bogdan Bogdanović u Crnoj Gori Izvor: Kurir