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S obzirom na rezultat 3:0 iz Beograda, sva je prilika da ćemo gledati Špance u Srbiji.

Međutim, upitno je da li će tim iz predgrađa Madrida stići u najjačem sastavu.

1/12 Vidi galeriju Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Hetafe je izgubio u prijateljskom meču u Kneževini od Monaka sa 1:0. Jedini gol postigao je Bruner iz penala.

Međutim, ono što više brine trenera Hosea Bordalasa je stanje Krstijanusa Učea. Jedan od najboljih fudbalera ekipe izned je sa terena u 78. minutu pošto je prethodno nad njih napravljen pogibeljni start.

U finišu meča povredio se i Kiko Femenija, pa je Hetafe utakmicu završio sa deset igrača pošto je prethodno izvršio sve izmene.

Do kraja pripremnog perioda Hetafe ima još jednu utakmicu, i to protiv Totenhema u Londonu u subotu.

Hetafe je utakmicu počeo u sastavu David Sorija – Kiko Femenija, Abdel Abkar, Zaid Romero, Davinči – Ramon Terats, Mario Martin, Oskar Lopes, Aleks Losano – Borha Majoral, Markos Pačon.

U igru su ulazili sa klupe Satrijano, Uče, Saba Sazonov, Andres Garsija, Đene, Dijego Ferer, Risko, Moha, Ibu i Ibra.