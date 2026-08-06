HETAFEU PRESELA PRIJATELJSKA: Potencijalni rival Partizana izgubio i utakmicu i bitnog igrača
S obzirom na rezultat 3:0 iz Beograda, sva je prilika da ćemo gledati Špance u Srbiji.
Međutim, upitno je da li će tim iz predgrađa Madrida stići u najjačem sastavu.
Hetafe je izgubio u prijateljskom meču u Kneževini od Monaka sa 1:0. Jedini gol postigao je Bruner iz penala.
Međutim, ono što više brine trenera Hosea Bordalasa je stanje Krstijanusa Učea. Jedan od najboljih fudbalera ekipe izned je sa terena u 78. minutu pošto je prethodno nad njih napravljen pogibeljni start.
U finišu meča povredio se i Kiko Femenija, pa je Hetafe utakmicu završio sa deset igrača pošto je prethodno izvršio sve izmene.
Do kraja pripremnog perioda Hetafe ima još jednu utakmicu, i to protiv Totenhema u Londonu u subotu.
Hetafe je utakmicu počeo u sastavu David Sorija – Kiko Femenija, Abdel Abkar, Zaid Romero, Davinči – Ramon Terats, Mario Martin, Oskar Lopes, Aleks Losano – Borha Majoral, Markos Pačon.
U igru su ulazili sa klupe Satrijano, Uče, Saba Sazonov, Andres Garsija, Đene, Dijego Ferer, Risko, Moha, Ibu i Ibra.