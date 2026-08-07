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Najvatrenije pristalice Crvene zvezde oglasile su se vanrednim saopštenjem

Navijačka grupa Delije oglasila se na društvenim mrežama. Vatrene pristalice stacionirane na severnoj tribini stadiona u Ljutice Bogdana poslale su poruku svim zvezdašima uoči dve bitne utakmice fudbalskog kluba.

1/9 Vidi galeriju Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Crvena zvezda najpre u subotu igra protiv Novog Pazara u okviru prvenstva Srbije, a tri dana kasnije na istom mestu dočekuje Hapoel Ber Ševu u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

"Delije, zaljubljenici u crveno-bele boje…

Evo već deseta godina kako se naš klub bori za ulazak u grupne faze Lige šampiona ili Lige Evrope. Devet puta smo u tome uspeli, a nadamo se da će i deseti put biti uspešan! Da nam je neko pre petnaestak godina rekao da će ovo postati stvarnost, svi bismo mu se smejali. Od navijača, preko legendi kluba, do svih onih koji čine Zvezdu velikom.

Postoje trenuci kada ne krene sve onako kako si očekivao, kada je pomoć sa tribina preko potrebna. Mi prepoznajemo ovaj momenat kao takav i pozivamo sve koji osećaju isto da se najpre u subotu pojave na Marakani, protiv Pazara, kako bismo zajedno osvojili nova tri boda u prvenstvu, ali i ohrabrili igrače pred revanš sa Ber Ševom. Hajde da im svojim prisustvom, u što većem broju, pokažemo da verujemo u njih. Loš dan može da ima svako, ali mi znamo kada treba da se zapne i kada je podrška najpotrebnija!

Takođe, za revanš utakmicu u utorak pozivamo sve koji dolaze na stadion da obuku crvenu ili belu majicu. Neka stadion bude pun i obojen u crveno-bele boje! Zajedno sa igračima, da damo sve od sebe i preskočimo prepreku koja je pred nama. Mnogo je važno da stih naše legendarne pesme dobije svoj pravi smisao…

Računajte na nas!", piše u saopštenju navijača Crvene zvezde.