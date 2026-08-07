ZAŠTO U TIMU NIJE BILO KAPITENA? Saša Ilić objasnio zbog čega Ognjen Ugrešić nije igrao protiv Tobola
Fudbaleri Partizana pobedili su u četvrtak uveče na svom terenu Tobol 3:0, u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Strelci za Partizan bili su Demba Sek u 32, Ibrahim Zubairu u 54. i Čaka Traore u šestom minutu sudijske nadoknade vremena.
Revanš meč se igra za sedam dana u Kazahstanu.
Po završetku meča trener crno-belih Saša Ilić bio je upitan zašto u timu nije bilo kapitena Ognjena Ugrešića.
Ilić je bio kratak:
"Ugrešić ima određenih problema, zato nije bio u sastavu."
Poznato je da je mladi fudbaler Partizana ovog leta privukao pažnju velikog broja evropskih klubova.
Za 20-godišnjeg vezistu najveće interesovanje je pokazala Bolonja. Italijani su nudili osam miliona evra, procenat od naredne prodaje i povratak Mihajla Ilića u Humsku.
Po evropskim medijima su se pojavljivale informacije da su se za Ugrešića raspitivali i Udineze, Sasuolo, Atalanta, Torino i Parma, dok su njegove nastupe pratili i Njukasl, Olimpik Marsej, Fejenord, Klub Briž, Monako, Ajntraht, Frajburg, Panatinaikos, PSV i Hamburger.
U Humskoj, međutim, nisu želeli da žure i postavili su cenu od deset miliona evra. Ognjen Ugrešić u ugovoru ima i izlaznu klauzulu od 15 miliona, a sa crno-belima je vezan do leta 2030. godine.