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Fudbaleri Partizana pobedili su u četvrtak uveče na svom terenu Tobol 3:0, u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Strelci za Partizan bili su Demba Sek u 32, Ibrahim Zubairu u 54. i Čaka Traore u šestom minutu sudijske nadoknade vremena.

1/12 Vidi galeriju Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Revanš meč se igra za sedam dana u Kazahstanu.

Po završetku meča trener crno-belih Saša Ilić bio je upitan zašto u timu nije bilo kapitena Ognjena Ugrešića.

Ilić je bio kratak:

"Ugrešić ima određenih problema, zato nije bio u sastavu."

Poznato je da je mladi fudbaler Partizana ovog leta privukao pažnju velikog broja evropskih klubova.

Za 20-godišnjeg vezistu najveće interesovanje je pokazala Bolonja. Italijani su nudili osam miliona evra, procenat od naredne prodaje i povratak Mihajla Ilića u Humsku.

Po evropskim medijima su se pojavljivale informacije da su se za Ugrešića raspitivali i Udineze, Sasuolo, Atalanta, Torino i Parma, dok su njegove nastupe pratili i Njukasl, Olimpik Marsej, Fejenord, Klub Briž, Monako, Ajntraht, Frajburg, Panatinaikos, PSV i Hamburger.

U Humskoj, međutim, nisu želeli da žure i postavili su cenu od deset miliona evra. Ognjen Ugrešić u ugovoru ima i izlaznu klauzulu od 15 miliona, a sa crno-belima je vezan do leta 2030. godine.