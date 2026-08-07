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Veliki udarac za Real Madrid! Španski reprezentativac Rodrigo Ernandez, poznatiji kao Rodri, prema najnovijim informacijama iz Španije, odlučio je da odbije ponudu Kraljeva i izabere njihovog najvećeg rivala – Barselonu!

Priča oko budućnosti najboljeg igrača Mundijala poslednjih nedelja dobila je veliki preokret. Real je ozbiljno razmatrao mogućnost da dovede asa Mančester sitija, a španska Marka je pisala da je klub pripremao ponudu od oko 50 do 60 miliona evra.

1/4 Vidi galeriju Reprezentativac Španije - Rodri Foto: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia, Florencia Tan Jun / Getty images / Profimedia, Martin Fonseca / Zuma Press / Profimedia

Međutim, sada je stigao šokantan rasplet.

Ugledni španski list AS objavio je da je Rodri odbio značajnu finansijsku ponudu Real Madrida i odlučio da pređe u Barselonu. Kako se navodi, vezista nikada nije pokazao potpuno uverenje da želi da obuče dres Kraljeva, iako je prema Realu imao korektan odnos tokom razgovora.

A ono što posebno bode oči u Madridu jeste činjenica da je Rodri, prema istom izvoru, kao glavne razloge za svoju odluku naveo – fudbal.

Španac veruje da mu više odgovara stil igre Barselone, a važnu ulogu navodno ima i uticaj Pepa Gvardiole, kao i dobra povezanost sa pojedinim fudbalerima Barselone sa kojima je igrao u reprezentaciji Španije.

Dakle, nije presudio novac.

Rodri je, prema informacijama AS-a, procenio da mu je Barselona bolja sportska opcija, što je dodatno pojačalo utisak da je Real ostao praznih šaka u velikoj trci za jednog od najboljih vezista sveta.

Real pregovarao sa Sitijem

Kraljevski klub je u jednom trenutku kontaktirao Mančester siti kako bi ispitao mogućnost transfera, ali do formalnih pregovora između klubova tada nije došlo.

Istovremeno, Barselona je krenula drugim putem.

AS je objavio da je Rodri dao zeleno svetlo katalonskom klubu da započne razgovore sa Mančester sitijem o njegovom transferu. Prema tim informacijama, Siti vrednuje svog vezistu na oko 60 miliona evra, dok Rodri ima još godinu dana ugovora sa engleskim klubom.

Ako se transfer realizuje, Rodri bi tako napravio ogroman potez – iz Mančester sitija bi stigao direktno u Barselonu, dok bi Real Madrid ostao bez igrača kojeg je deo javnosti u Madridu video kao idealno rešenje za vezni red.

Posebno je zanimljivo što je Rodri još u martu govorio da Real Madrid za njega nije zatvorena opcija.

Tada je rekao da se ne može odreći najboljih klubova, ali je istovremeno naglasio da ima još godinu dana ugovora sa Sitijem i da će tek razgovarati o budućnosti.

U međuvremenu se situacija potpuno promenila.

Posle spektakularnog Mundijala, na kojem je Rodri predvodio Španiju do titule svetskog prvaka i osvojio priznanje za najboljeg igrača turnira, njegova cena i interesovanje za njega dodatno su porasli.

Real je bio među klubovima koji su se povezivali sa njegovim imenom, ali sada je, prema AS-u, dobio odgovor koji sigurno nije želeo.

Rodri je izabrao Barselonu.