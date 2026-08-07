ĐANI INFANTINO DOBIO JOŠ JEDNOG NEPRIJATELJA! Žestok udar na prvog čoveka FIFA: "Mora da prestane da zloupotrebljava svoju moć! Ne zanima ga zdravlje fudbalera"
Prvi čovek Međunarodne federacije profesionalnih fudbalera (FIFPro), David Aganzo, uputio je oštre kritike na račun predsednika FIFAĐanija Infantina, optuživši ga za samovolju i narušavanje interesa samih aktera na terenu.
Na medijskoj konferenciji održanoj u Briselu, Aganzo je bez zadrške prozvao čelnika krovne kuće svetskog fudbala:
"Infantino mora prestati da zloupotrebljava svoju moć kako bi najavljivao takmičenja koja su korisna samo njemu, bez konsultovanja sa igračima", izjavio je prvi čovek FIFPro.
Proširenje kalendara i preopterećenje igrača
Glavni povod za nezadovoljstvo sindikata jeste odluka FIFA da proširi Svetsko klupsko prvenstvo na čak 32 kluba, uz plan da se turnir u ovom formatu održava svake četiri godine počev od 2026. U sindikatu smatraju da je ovakav potez potpuno nerazuman i da vodi do opasnog fizičkog preopterećenja fudbalera.
"Njega ne zanima zdravlje fudbalera", dodao je predsednik FIFPro, naglasivši:
"Ne smeju biti primorani da igraju na turniru koji će im oduzeti zasluženi odmor."
Sa druge strane, Infantino ne odustaje od svoje vizije i poručuje da je uveren u uspeh novog projekta, uz obećanje:
"Učinićemo ga najboljim klupskim prvenstvom na svetu".
Tajni projekat FIFA Forward Enterprise prelio čašu
Tenzije su dostigle vrhunac zbog još jednog kontroverznog plana - namere predsednika FIFA da putem novostvorene kompanije FIFA Forward Enterprise privatnim investitorima proda deo prava na planetarna prvenstva.
Zamisao je bila da ta struktura preuzme kontrolu nad vodećim muškim i ženskim turnirima i generiše prihod do 4,2 milijarde dolara za dalji razvoj fudbala. Međutim, ključni problem leži u tome što se projekat razvijao u potpunoj tajnosti, što je izazvalo oštru reakciju u zvaničnom saopštenju FIFPro:
"Plan koji bi mogao zauvek da promeni strukturu vlasništva i upravljanja Svetskim prvenstvom u fudbalu, razvijen je tajno, diskutovan iza zatvorenih vrata i skoro dogovoren, pre nego što su Savet FIFA, članice asocijacije i igrači uopšte bili svesni njegovog postojanja. Ovo nije samo loše upravljanje. Ovo je očigledna zloupotreba predsedničke moći."
Pritisak konfederacija i povlačenje plana
Inicijativa je naišla na žestok otpor vodećih kontinentalnih tela, uključujući UEFA, CONCACAF, AFC i CONMEBOL, pri čemu je evropska kuća fudbala otišla najdalje i zapretila bojkotom svih takmičenja pod okriljem FIFA.
Suočen sa ogromnim pritiskom, Infantino je na vanrednom sastanku u Maroku bio primoran da povuče projekat, nakon čega se rukovodstvo FIFA izvinilo članicama. Ipak, iz UEFA su jasno stavili do znanja da je poverenje u predsednika svetske kuće fudbala trajno narušeno.
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