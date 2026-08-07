Slušaj vest

Prvi čovek Međunarodne federacije profesionalnih fudbalera (FIFPro), David Aganzo, uputio je oštre kritike na račun predsednika FIFAĐanija Infantina, optuživši ga za samovolju i narušavanje interesa samih aktera na terenu.

Na medijskoj konferenciji održanoj u Briselu, Aganzo je bez zadrške prozvao čelnika krovne kuće svetskog fudbala:

"Infantino mora prestati da zloupotrebljava svoju moć kako bi najavljivao takmičenja koja su korisna samo njemu, bez konsultovanja sa igračima", izjavio je prvi čovek FIFPro.

1/7 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Proširenje kalendara i preopterećenje igrača

Glavni povod za nezadovoljstvo sindikata jeste odluka FIFA da proširi Svetsko klupsko prvenstvo na čak 32 kluba, uz plan da se turnir u ovom formatu održava svake četiri godine počev od 2026. U sindikatu smatraju da je ovakav potez potpuno nerazuman i da vodi do opasnog fizičkog preopterećenja fudbalera.

"Njega ne zanima zdravlje fudbalera", dodao je predsednik FIFPro, naglasivši:

"Ne smeju biti primorani da igraju na turniru koji će im oduzeti zasluženi odmor."

Sa druge strane, Infantino ne odustaje od svoje vizije i poručuje da je uveren u uspeh novog projekta, uz obećanje:

"Učinićemo ga najboljim klupskim prvenstvom na svetu".

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Tajni projekat FIFA Forward Enterprise prelio čašu

Tenzije su dostigle vrhunac zbog još jednog kontroverznog plana - namere predsednika FIFA da putem novostvorene kompanije FIFA Forward Enterprise privatnim investitorima proda deo prava na planetarna prvenstva.

Zamisao je bila da ta struktura preuzme kontrolu nad vodećim muškim i ženskim turnirima i generiše prihod do 4,2 milijarde dolara za dalji razvoj fudbala. Međutim, ključni problem leži u tome što se projekat razvijao u potpunoj tajnosti, što je izazvalo oštru reakciju u zvaničnom saopštenju FIFPro:

"Plan koji bi mogao zauvek da promeni strukturu vlasništva i upravljanja Svetskim prvenstvom u fudbalu, razvijen je tajno, diskutovan iza zatvorenih vrata i skoro dogovoren, pre nego što su Savet FIFA, članice asocijacije i igrači uopšte bili svesni njegovog postojanja. Ovo nije samo loše upravljanje. Ovo je očigledna zloupotreba predsedničke moći."

Pritisak konfederacija i povlačenje plana

Inicijativa je naišla na žestok otpor vodećih kontinentalnih tela, uključujući UEFA, CONCACAF, AFC i CONMEBOL, pri čemu je evropska kuća fudbala otišla najdalje i zapretila bojkotom svih takmičenja pod okriljem FIFA.

Suočen sa ogromnim pritiskom, Infantino je na vanrednom sastanku u Maroku bio primoran da povuče projekat, nakon čega se rukovodstvo FIFA izvinilo članicama. Ipak, iz UEFA su jasno stavili do znanja da je poverenje u predsednika svetske kuće fudbala trajno narušeno.

BONUS VIDEO: