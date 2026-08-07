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Fudbaleri Partizana sa 3:0 savladali su Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

1/12 Vidi galeriju Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Bilo je ovo prelepo veče za sve navijače Partizana, a za one koji su propustili utakmicu - pogledajte kako je "parni valjak" pregazio Kazahstance:

Šta se dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na utakmici između Partizana i Tobola? Krenimo redom...

Crno-beli su savladali Tobol sa 3:0 (1:0) u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Strelci za Partizan pred oko 15.000 gledalaca bili su Demba Sek u 33. minutu, Ibrahim Zubairu u 65. minutu i Šaka Traore u četvrtom minutu nadoknade vremena.

Revanš je za sedam dana u Kazahstanu.

Pobednik ovog dvomeča igraće u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencija protiv španskog Hetafea.

I da je rezultat bio duplo ili troduplo ubedljiviji za tim Saše Ilića, to ne bi bilo preterano uzevši u obzir šta se sve dešavala na stadionu u Humskoj.

Partizan je već u prvom minutu mogao da povede, ali je Demba Sek bio sebičan u situaciji 2 na 1 i šutirao je pored gola.

Ređale su se šanse u kojima su se nalazili Bogdan Kostić, Demba Sek, Ibrahim Zubairu. Sek je u 27. minutu glavom šutirao pored gola.

Ipak, u 32. minutu erupcija oduševljenja. Demba Sek se iskupio za promašaje. Posle kornera Aleksića, Sek je sa 15-tak metara pocepao mrežu gostiju.

U finišu prvog poluvremena Vukotić je umalo iz slobodnjaka matirao golmana gostiju Ustimenka.

I u nastavku je Partizan već u prvom minutu propustio šansu, ovog puta Kostić koji nije pogodio sa 3-4 metra.

U 53. minutu poništen je gol Kojzeka zbog ofsajda. VAR je pet minuta razmatrao ovu situaciju.

Ipak, u 65. minutu VAR nije mogao ništa. Zubairu je pogodio na pas Kojzeka.

Konačan rezultat postavio je Šaka Traore u četvrtom minutu nadoknade vremena. Traore je krunisao sjajnu akciju svog tima. Sudija je prvo dosudio ofsajd, ali je potom VAR bio na strani Partizana.

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