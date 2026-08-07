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Miroslav Romaščenko, šef stručnog štaba Tobola, nije skrivao ogromano razočaranje nakon ubedljivog poraza u Beogradu. Partizan je u prvoj utakmici kvalifikacija za Ligu konferencija savladao Kazahstance sa 3:0, a strateg gostiju je otvoreno poručio da su njegovi igrači sami sebi potpisali kapitulaciju i olakšali posao crno-belima.

Kazahstanski tim nije uspeo ozbiljnije da ugrozi raspoloženu ekipu Saše Ilića. Prema Romaščenkovim rečima, nedostatak koncentracije i nedopustive greške na ovom nivou takmičenja prosto ne praštaju.

"Nemoguće je nadati se bilo čemu sa ovakvim greškama"

Gostujući trener stao je pred medije i brutalno iskreno analizirao uzroke teškog poraza u Humskoj:

1/12 Vidi galeriju Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

- Po mom mišljenju, da biste postigli bilo kakve rezultate u takvim utakmicama, potrebno je da pokažete svoje najbolje kvalitete tokom cele utakmice. Morate biti fokusirani od prvog do poslednjeg minuta. Morate uvek imati na umu da postoji revanš. Ne možete odustati od igre, bez obzira na rezultat - rekao je trener kazahstanskog tima i dodao:

- Sa greškama koje smo napravili, nemoguće je imati bilo kakve nade. U suštini smo dali protivniku loptu. Bili smo od velike pomoći protivničkom timu. Naravno, postoji revanš, ali će biti težak. Uprkos zahtevnom rasporedu, pokušaćemo da se pripremimo i da maksimalno iskoristimo svoju volju i karakter kako bismo ipak pokušali da prođemo dalje - rekao je Romaščenko.

Revanš- nemoguća misija ili slamka spasa?

Uprkos velikim kritikama na račun svoje ekipe, Romaščenko se i dalje uzda u karakter i reakciju tima pred revanš koji je zakazan za 13. avgust u Kostanaju.

Ipak, Partizan u Kazahstan putuje sa ogromnih 3:0 i kapitalnom prednošću. Ukoliko crno-beli u revanšu potvrditi prolaz dalje, u narednoj rundi kvalifikacija izabranike Saše Ilića čeka znatno teži izazov - okršaj sa španskim Hetafeom, sedmoplasiranom ekipom iz prethodne sezone La Lige.

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