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Dolazak Mohameda Salaha u Trabzonspor pretvorio se u događaj kakav turski fudbal dugo nije video!

Predstavljanje Egipćanina pretvorilo se u nezaboravnu noć, uz pune tribine, vatromet emocija i atmosferu dostojnu najvećih fudbalskih imena.

"Papara Park" je bio prepun, a oko 41.000 navijača Trabzonspora napravilo je spektakl za pamćenje. Bordo-plave tribine gorele su od baklji i dimnih efekata dok je Salah prvi put izašao pred navijače u dresu novog kluba.

Na leđima je nosio broj 10, a kada se pojavio na terenu usledio je pravi delirijum.

Sa tribina se orilo njegovo ime, a na ekranima stadiona smenjivale su se poruke dobrodošlice za čoveka koji je godinama bio jedan od simbola Premijer lige.

1/6 Vidi galeriju Salah stigao u Trabzonspor - stadion goreo na predstavljanju Faraona! Foto: Nurgul GUNAYDIN / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Došao sam po trofeje!"

Salah nije krio emocije.

Egipćanin je poručio navijačima da je srećan zbog dolaska i da želi da zajedno sa klubom osvaja trofeje.

Nije izabrao miran završetak karijere, već novi izazov.

Posle devet godina u Liverpulu, gde je postao legenda kluba, osvojio Ligu šampiona, Premijer ligu i postigao čak 257 golova na 442 utakmice, Salah je odlučio da karijeru nastavi u Turskoj.

Milionski ugovor

Trabzonspor je za ovaj potpis napravio ogroman finansijski poduhvat.

Salah je dobio dvogodišnji ugovor prema kojem će zarađivati 17 miliona evra po sezoni, uz dodatne bonuse i čak 20 odsto prihoda od prodaje proizvoda sa njegovim imenom.

To je transfer koji je odjeknuo širom Evrope, jer se očekivalo da će Salah završiti u Saudijskoj Arabiji ili MLS ligi, ali je izabrao potpuno drugačiji put.

Turci dobili svog FARAONA

Dolazak Salaha nije samo sportska priča.

Trabzonspor je dobio svetsku zvezdu koja donosi ogroman marketinški potencijal i igrača koji bi mogao da promeni status kluba.

Turski velikan želi napad na sam vrh, a dovođenje čoveka koji je godinama terorisao odbrane u Engleskoj pokazuje koliko su velike ambicije kluba.

Sada svi čekaju samo jedno - prvi Salahov gol u bordo-plavom dresu.

Jer ako je suditi po predstavljanju, Faraon je već osvojio Trabzon.