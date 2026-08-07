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Đani Infantino nalazi se pod sve većim pritiskom pred borbu za novi mandat na čelu FIFA, ali je u ključnom trenutku dobio snažnu podršku iz jedne od najmoćnijih fudbalskih nacija sveta.

Fudbalski savez Argentine stao je uz Švajcarca i poručio da veruje u njegov rad.

Predsednik FIFA uskoro bi trebalo da krene u pohod na četvrti mandat, a dok deo fudbalske javnosti sve glasnije kritikuje njegovu politiku, stigla je podrška iz Buenos Ajresa.

Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski savez Argentine (AFA) poslao je zvanično pismo Infantinu u kojem je pohvalio njegovo desetogodišnje vođenje svetske kuće fudbala i istakao da veruje da je njegov put pravi za budućnost sporta.

U saopštenju AFA navodi se da je pod Infantinom FIFA doživela "duboku transformaciju", kao i da je organizacija postala otvorenija prema članicama i konfederacijama.

Argentinci su, međutim, pomenuli i jednu kritiku - odluku FIFA da povuče određeni projekat koji je, kako su naveli, izazvao više neizvesnosti nego sigurnosti unutar fudbalske porodice.

S našim najiskrenijim poštovanjem,

U ime Fudbalskog saveza Argentine (AFA) i Izvršnog odbora, obraćamo se Vama, dragi predsedniče, i preko Vas Upravnom odboru FIFA, kako bismo izrazili našu podršku upravljanju koje se vršilo tokom proteklih 10 godina, a čiji su glavni ciljevi bili razvoj fudbala širom sveta i institucionalna stabilnost zasnovana na jasnom, stabilnom i transparentnom modelu upravljanja.

U tom smislu, s obzirom na nedavne događaje koji su javno poznati, moramo priznati odluku Administracije da povuče projekat koji je, unutar fudbalske porodice i od svog početka, generisao daleko više neizvesnosti nego sigurnosti.

Stoga je vrijedno istaći priznanje grešaka napravljenih u tom procesu i izvinjenje izraženo u iskrenoj poruci poslanoj 211 članicama FIFA-e. Davanje prioriteta standardima upravljanja je temeljni stub za jačanje dobrih odnosa između FIFA, njenih članica i konfederacija.

Slično tome, i kao što smo već rekli, vodite menadžment koji je donio duboku transformaciju FIFA; koji je otvorio vrata organizacije svim članicama i konfederacijama, tako da kroz iskren i direktan dijalog svi možemo nastaviti promovisati fudbal na svim nivoima i disciplinama.

Iz naše perspektive, ova transformacija je zasnovana na transparentnom modelu upravljanja, poštovanju zakonskih struktura i pridržavanju demokratskih procedura - bitnim principima da bi fudbalska porodica bila ujedinjena, jaka i da radi na nastavku stvaranja poboljšanja u sportskim i institucionalnim aspektima, što se prevodi u bolji kvalitet života za milione ljudi koji se bave našim voljenim sportom.

Stoga, s obzirom na blizinu sledećeg Kongresa FIFA, naša Asocijacija čvrsto veruje i potvrđuje da je put napred nastaviti rad pod njenim vođstvom, kako bi se nastavio razvoj boljeg i još inkluzivnijeg fudbala - navodi se u pusmu Fudbalskog saveza Argentine.

Podrška izazvala burne reakcije

Iako je pismo iz Argentine predstavljeno kao podrška upravljanju FIFA, mnogi nisu bili iznenađeni ovakvim potezom.

Razlog je dugogodišnja priča o bliskim odnosima Infantina i Argentinskog fudbalskog saveza, koja traje još od Svetskog prvenstva u Kataru 2022. godine.

Tada su se često pojavljivale tvrdnje i spekulacije da prvi čovek FIFA ima poseban odnos sa argentinskim fudbalom, posebno posle velikog uspeha Lionela Mesija i osvajanja titule svetskog prvaka.

Kritičari su ranije optuživali Infantina da favorizuje Argentinu, dok su iz FIFA i AFA takve navode odbacivali.

Infantino traži novi mandat

Švajcarac je na čelu FIFA od 2016. godine, kada je nasledio Sepa Blatera, a sada želi da dobije poverenje za još jedan mandat.

Ipak, njegov put neće biti bez prepreka.

Pojedini fudbalski savezi poslednjih meseci sve glasnije izražavaju nezadovoljstvo njegovim načinom vođenja organizacije, a u javnosti se sve više govori o stvaranju opozicije.

Zbog toga podrška Argentine dolazi u veoma važnom trenutku.

Za Infantina je to politički značajan signal, jer podrška aktuelnog svetskog vicešampiona ima veliku težinu uoči narednog Kongresa FIFA.

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