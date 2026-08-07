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Kada igrate protiv Mihajla Cvetkovića, oprez je neophodan od samog znaka sudije. Mladi srpski napadač ponovo je dokazao da mu je prvi napad na utakmici omiljeno oružje - ovog puta na svojoj koži to su osetili fudbaleri solunskog PAOK-a.

U prvom susretu 3. kola kvalifikacija za Ligu Evrope, talentovani srpski napadač donio je pobedu Anderlehtu u Solunu pogotkom već u 16. sekundi meča. Iskoristio je trenutak nepažnje u odbrani grčkog tima i utišao "Tumbu". Pokazalo se da je to bio i jedini gol na utakmici, pa belgijski predstavnik sa minimalnom prednošću čeka revanš u Briselu.

1/4 Vidi galeriju Mihajlo Cvetković na meču PAOK - Anderleht Foto: VIRGINIE LEFOUR / AFP / Profimedia, Belga / Sipa USA / Profimedia

Klupski rekord i istorija Anderlehta

Odmah nakon meča počelo je prelistavanje fudbalskih anala. Iako pogodak nije prestigao čuveni rekord Roja Makaja iz 2007. godine (10,12 sekundi u dresu Bajerna protiv Real Madrida), Cvetković se zlatnim slovima upisao u istoriju Anderlehta.

Anderleht nikada nije brže postigao pogodak, kako na evrosceni, tako i u domaćim okvirima.

Belgijski rekord? Tamošnji mediji, poput portala L'Avenir, navode da je ovo potencijalno najbrži gol u istoriji belgijskog klupskog fudbala.

U Srbiji postavio standard: Pogodak posle 9,2 sekunde

Ipak, koliko god 16 sekundi zvučalo impresivno, samom Cvetkoviću to nije lični rekord. Mladi golgeter je u novembru 2024. godine, dok je nosio dres Čukaričkog, izveo još veći podvig u Super ligi Srbije protiv Železničara iz Pančeva.

Nakon duge lopte Uroša Miladinovića, Cvetković je sjajno primio loptu levom, a potom desnom nogom matirao golmana - sve to za neverovatne 9,2 sekunde, što je i zvanično najbrži pogodak u istoriji srpskog elitnog karavana.

Sledeća meta - evropski i reprezentativni rekordi?

Sa dva postignuta gola na tri meča na startu evropskih kvalifikacija, Cvetković najavljuje izuzetnu sezonu. Ako nastavi u ovom ritmu, ne bi bilo iznenađenje da u budućnosti napadne i reprezentativne rekorde - poput onog koji drži Nedim Bajrami (23 sekunde na meču protiv Nemačke).

Jedno je sigurno: odbrane širom Evrope moraće da budu na oprezu od prvog sekunda utakmice.

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