CVETKOVIĆ UŠAO U ISTORIJU ANDERLEHTA! Postigao najbrži gol ikada, ali mu to NIJE LIČNI REKORD: Podatak za rubriku verovali ili ne - Srbin pogađao još ranije!
Kada igrate protiv Mihajla Cvetkovića, oprez je neophodan od samog znaka sudije. Mladi srpski napadač ponovo je dokazao da mu je prvi napad na utakmici omiljeno oružje - ovog puta na svojoj koži to su osetili fudbaleri solunskog PAOK-a.
U prvom susretu 3. kola kvalifikacija za Ligu Evrope, talentovani srpski napadač donio je pobedu Anderlehtu u Solunu pogotkom već u 16. sekundi meča. Iskoristio je trenutak nepažnje u odbrani grčkog tima i utišao "Tumbu". Pokazalo se da je to bio i jedini gol na utakmici, pa belgijski predstavnik sa minimalnom prednošću čeka revanš u Briselu.
Klupski rekord i istorija Anderlehta
Odmah nakon meča počelo je prelistavanje fudbalskih anala. Iako pogodak nije prestigao čuveni rekord Roja Makaja iz 2007. godine (10,12 sekundi u dresu Bajerna protiv Real Madrida), Cvetković se zlatnim slovima upisao u istoriju Anderlehta.
Anderleht nikada nije brže postigao pogodak, kako na evrosceni, tako i u domaćim okvirima.
Belgijski rekord? Tamošnji mediji, poput portala L'Avenir, navode da je ovo potencijalno najbrži gol u istoriji belgijskog klupskog fudbala.
U Srbiji postavio standard: Pogodak posle 9,2 sekunde
Ipak, koliko god 16 sekundi zvučalo impresivno, samom Cvetkoviću to nije lični rekord. Mladi golgeter je u novembru 2024. godine, dok je nosio dres Čukaričkog, izveo još veći podvig u Super ligi Srbije protiv Železničara iz Pančeva.
Nakon duge lopte Uroša Miladinovića, Cvetković je sjajno primio loptu levom, a potom desnom nogom matirao golmana - sve to za neverovatne 9,2 sekunde, što je i zvanično najbrži pogodak u istoriji srpskog elitnog karavana.
Sledeća meta - evropski i reprezentativni rekordi?
Sa dva postignuta gola na tri meča na startu evropskih kvalifikacija, Cvetković najavljuje izuzetnu sezonu. Ako nastavi u ovom ritmu, ne bi bilo iznenađenje da u budućnosti napadne i reprezentativne rekorde - poput onog koji drži Nedim Bajrami (23 sekunde na meču protiv Nemačke).
Jedno je sigurno: odbrane širom Evrope moraće da budu na oprezu od prvog sekunda utakmice.
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