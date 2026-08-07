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Uprava Reala i dalje pokušava da pronađe pravo rešenje za vezni red, a najveća želja je Rodri.

Prema informacijama iz Španije, dugo je delovalo da je reprezentativac Španije veoma blizu prelaska na "Santjago Bernabeu", a navodno je i sam fudbaler bio spreman da prihvati poziv Reala, pa su u klubu verovali da će transfer biti realizovan bez većih problema.

Ipak, upravo u trenutku kada se očekivao završni korak, došlo je do preokreta. Umesto da završi pregovore, Real je odlučio da sačeka u nadi da bi mogao da obori cenu igrača i sa Mančester sitijem dogovori niže obeštećenje. Takva procena ispostavila se kao rizična, jer je u međuvremenu u priču ušla Barselona.

Kako navode španski mediji, sportski direktor Katalonaca Deko i trener Hansi Flik razgovarali su sa Rodrijem, koji je nakon toga počeo ozbiljno da razmatra mogućnost da karijeru nastavi na "Kamp Nou".

Takav razvoj događaja izazvao je veliko nezadovoljstvo kod Žozea Murinja. Portugalac je, prema navodima, smatrao da je posao trebalo završiti mnogo ranije i nije zadovoljan načinom na koji je klub vodio pregovore oko jednog od najboljih vezista današnjice.

1/5 Vidi galeriju Trener Real Madrida - Žoze Murinjo Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Bez obzira na to što je Barselona trenutno ozbiljan konkurent, u Madridu još nisu potpuno odustali. Problem za katalonski klub predstavljaju finansijska ograničenja, ali i činjenica da im je prioritet dovođenje Hulijana Alvareza kao dugoročne zamene za Roberta Levandovskog.

U Realu zato veruju da trka još nije završena, iako su svesni da bi sada morali da izdvoje znatno više novca nego što je bio slučaj pre nekoliko nedelja. Murinjo ne krije da insistira na dolasku vrhunskog zadnjeg veznog igrača pre kraja prelaznog roka i zato nije najbolje odreagovao kada je čuo šta se desilo.

Naredni dani mogli bi da budu presudni za rasplet jedne od najvećih transfer saga ovog leta, a ostaje da se vidi da li će Rodri završiti u Real Madridu ili će ipak obući dres najvećeg rivala.

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