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Albanac Mirlind Daku glavna je tema ruskih sportskih medija unazad nekoliko dana.

Stigao je Mirlind Daku u moskovski Spartak iz Rubina za 11 miliona evra, ali navijači najvećeg ruskog kluba i pre i posle transfera objasnili su da je on "persona non grata" u klubu.

Mirlind Daku pozira u dresu Spartaka Foto: Www.spartak.com

Kosovo je Srbija

Mirlind Daku gledao je utakmicu Kupa Rusije između Spartaka i Orenburga (5:1) u svečanoj loži, ali je od prvog minuta bio na tapetu tifoza moskovskog kluba. Albanac je izviždan, a meč je posmatrao u društvu direktora kluba Fransisa Kahigaa i selektora ruske reprezentacije Valerija Karpina.

Navijači Spartaka tokom cele utakmice protiv Orenburga skandirali su:

"Kosovo - Srbija!"

Navijači Spartaka imali jasnu poruku za Mirlinda Dakua Foto: Telegram/Crazy North

Tetovaža OVK teroriste

Ruski "Sovsport" piše o tome zašto navijači Spartaka ne žele Mirlinda Dakua u klubu. Poznato je da su u bratskim odnosima sa tifozima Crvene zvezde i to prijateljstvo traje više decenija. Sa druge strane, Mirlind Daku je na EURO 2024 posle utakmice Albanije i Hrvatske vređao i psovao Srbe i Makedonce. Tada je Daku od strane UEFA suspendovan na dve utakmice i nije igrao do kraja turnira.

Takođe, ruski "Sovsport" piše da Mirlind Daku ima spornu tetovažu na telu "Katana 138", koja simbolizuje jednog od vođa terorističke OVK Agima Ramadanija čiji je nadimak bio Katana, a komandovao je jedinicom koja je nosila broj 138. Terorista Agim Ramadani poginuo je 11. aprila 1999. u sukobu sa srpskom vojskom tokom NATO agresije na Srbiju i Crnu Goru.

Mirlind Daku i njegova tetovaža kao uspomena na teroristu Agima Ramadanija Foto: Printskrin/X

Zenitovi navijači sprečili bruku

Dalje, ruski "Sovsport" konstatuje da u Spartaku igra Srbin Srđan Babić. Podsećaju da je prošlog leta Mirlind Daku bio u pregovorima sa Zenitom, najvećim rivalom Spartaka u Rusiji, ali da su navijači tog kluba sprečili njegov dolazak u Sankt Peterburg. I to samo iz poštovanja prema Srbima i svega onoga što je Daku pokazivao na EURO 2024.

Podseća "Sovsport" da je jedna od navijačkih grupa Spartaka "Ludi sever" javno pozvala rukovodstvo kluba da odustane od transfera Dakua. U svom saopštenju su naglasili da poziv albanskog napadača smatraju greškom i to iz dobro poznatih i navedenih razloga.

Objava navijačke grupe "Crazy North" o Mirlindu Dakuu na njihovom Telegram kanalu Foto: Telegram/Crazy North

"Ludi Sever" poziva na bojkot

Ubrzo su se oglasili i na društvenim mrežama, na svom Telegram kanalu sa fotografijom grafita na kojem je pisalo - "Šiptarsko kopile, napolje." Oni i dalje na svom kanalu puštaju objave u kojima Mirlind Daku nije dobrodošao u klub i svaku završavaju rečima - Rusi i Srbi, braća zauvek!

Isti medij piše da odnosi unutar svlačionice Spartaka neće biti problem. Daku je već komunicirao sa Srbima u Rubinu i nije pravio nikakve probleme. Izvinio se za svoje reči i postupke.

1/5 Vidi galeriju Mirlind Daku Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia, MARCUS BRANDT / AFP / Profimedia, Sergei Mikhailichenko / Zuma Press / Profimedia

Delio svlačionicu sa Srbima

Da podsetimo, Mirlind Daku u Rubinu delio je svlačionicu sa nekoliko srpskih fudbalera kao što su Bogdan Jočić, Uroš Drezgić i Nikola Čumić, kao i sa Igorom Vujačićem, koji pored crnogorskog ima i srpski pasoš.

Na kraju, novinar "Sovsporta" zaključuje da su odnosi sa navijačima sasvim druga stvar. Istup jedne grupe je samo početak. Nije daleko trenutak kada bi cela "Lukoil arena" mogla da zviždi zbog pojavljivanja napadača na terenu. Novajliji nije potreban dodatni pritisak. Ali to je gotovo neizbežno.