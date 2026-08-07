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Saga oko nastavka karijere Dušana Vlahovića i dalje drži fudbalsku javnost u neizvesnosti. Iako se letnji prelazni rok opasno bliži vrhuncu, a nova sezona u ligama petice startuje uskoro, srpski reprezentativac još uvek nije stavio potpis ni na jedan ugovor.

Kako prenosi renomirana italijanska "Gazzetta dello Sport", Vlahović je već više od mesec dana slobodan igrač. Ponuda na njegovoj adresi jeste bilo, ali nijedna do sada nije u potpunosti zadovoljila njegove sportske ambicije, niti finansijske prohteve. S obzirom na to da je krug evropskih velikana sposobnih da isprate njegove uslove prilično sužen, potraga za novom sredinom se poprilično odužila.

1/6 Vidi galeriju Dušan Vlahović na utakmici protiv Lećea Foto: LaPresse / Sipa USA / Profimedia, Insidefoto / Sipa USA / Profimedia

Beogradski mir i "devetka" koja je otišla drugom

Uprkos sve glasnijim spekulacijama, srpski napadač ne odaje utisak čoveka pod stresom. Na društvenim mrežama redovno deli kadrove iz rodnog Beograda, gde u opuštenoj atmosferi provodi vreme sa prijateljima - među kojima su i saigrači Nemanja Radonjić i Terzić. Utisak je da ga trenutni status "bez kluba" nimalo ne opterećuje.

Poglavlje u Torinu je i zvanično zatvoreno

Italijanski list podseća da je Juventus već krenuo dalje - kultnu "devetku" torinskog giganta u međuvremenu je preuzeo Randal Kolo Muani, čime je stavljena tačka na Vlahovićevu epizodu u crno-belom dresu.

1/30 Vidi galeriju Dušan Vlahović u dresu Juventusa Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Taktika ili preveliki zahtevi?

U analizi "Gazzette" otvara se ključno pitanje: da li Vlahović mudro čeka pravi trenutak i pravu ponudu, ili su ga previsoki kriterijumi saterali u ćorsokak?

Sudeći po njegovom stavu, srpski golgeter je uveren u svoj kvalitet i svesno odbija da prihvati kompromise ili prvu opciju koja mu se ponudi. Kao jedan od najzvučnijih slobodnih agenata na tržištu, on igra na kartu strpljenja.

Italijanski mediji zaključuju da bi rasplet ove letnje sapunice mogao da usledi već u narednim danima, kada će biti jasno gde će jedan od najtraženijih srpskih fudbalera nastaviti karijeru.

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