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Nakon serije napada upućenih na adresu FIFA i njenog predsednika, sada javno oglašavaju i oni koji podržavaju Infantina.

Švajcarac je, podsetimo, napravio sebi problem kada je reč o predstojećim izborima za predsednika FIFA koji će se održati u martu 2027. godine. Đani Infantino želi novi mandat, do 2031. godine, ali je ozbiljno poljuljao svoj status odlukama i planovima koje je nedavno predložio javnosti.

Nakon što su se nizale kritike, među kojima su i neke bile prilično oštre, stigla je i odbrana.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

CAF se oglasio saopštenjem u kojem je istaknuta zamerka za pokušaj prodaje takmičenja, među kojima je i Svetsko prvenstvo, ali je i upućena podrška.

"Primećujemo da su napravljene greške u pogledu predloga za uspostavljanje komercijalnog preduzeća u okviru FIFA. Verujemo da nije namera bila da se isključe članice FIFA, ali je drugačije trebalo to voditi. Uvek postoje lekcije koje mogu da se nauče.

CAF će nastaviti da se fokusira na izgradnju afričkog fudbala kao jednog od najboljih na svetu. I namera nam je da u tome sarađujemo sa FIFA, njenim članicama i ostalim konfederacijama.

Takođe jedinstveno ponavljamo podršku predsedniku FIFA Đaniju Infantinu i zahvaljujemo mu na podršci aftičkom fudbalu tokom godina. Čestitamo njemu i generalnom sekretaru FIFA Matijas Grafstremu na organizaciji veoma uspešnog Svetskog prvenstva", navedeno je u saopštenju CAF.

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