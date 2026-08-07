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Transfer saga koja je tresla Španiju dobila je potpuno neočekivan obrt! Rodri, kapiten reprezentacije Španije i najbolji igrač Mundijala, bio je viđen na "Santjago Bernabeu", ali se situacija preko noći promenila i sada je Barselona navodno na pragu spektakularnog potpisa.

Španski mediji tvrde da je reprezentativac Španije prelomio i izabrao put ka "Kamp Nouu", iako se nedeljama pričalo da je njegov veliki san prelazak u Real Madrid.

Kraljevski klub je, prema tim navodima, bio uveren da je posao završen. Rodri je bio označen kao čovek koji treba da bude stub nove generacije Reala, ali onda je usledio veliki preokret.

A iza svega se, kako pišu Španci, krije jedan neočekivan razgovor.

Guardiola povukao potez iz senke?

Iako više nije trener Barselone, Pep Guardiola bi mogao da bude čovek koji je promenio tok cele priče.

Prema pisanju "Mundo Deportiva", upravo je nekadašnji strateg Barselone i Rodrijev trener u Mančester sitiju razgovarao sa španskim vezistom i savetovao mu da ode u katalonski klub.

Navodno, Guardiola smatra da se Rodrijev stil igre mnogo bolje uklapa u fudbalsku filozofiju Barselone nego u ono što bi od njega zahtevao Real Madrid.

Rodri i Guardiola su sarađivali u Mančester sitiju, gde je Španac izrastao u jednog od najvažnijih igrača ekipe i osvojio najveće trofeje, uključujući Ligu šampiona.

1/4 Vidi galeriju Reprezentativac Španije - Rodri Foto: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia, Florencia Tan Jun / Getty images / Profimedia, Martin Fonseca / Zuma Press / Profimedia

Barselona spremila bombu

Kako navode španski izvori, Barselona je već krenula u završnicu pregovora.

Navodno je katalonski klub dogovorio uslove višegodišnje saradnje sa Rodrijem, dok bi Mančester sitiju bilo plaćeno 45 miliona evra odmah, uz dodatnih 15 miliona kroz bonuse.

U celu priču uključili su se i najvažniji ljudi Barselone - trener Hansi Flik, sportski direktor Deko i predsednik Đoan Laporta, koji su navodno lično razgovarali sa fudbalerom.

Madrid kipti od besa: "Čekao je samo Barsu?"

U Real Madridu navodno vlada veliko razočaranje.

Kraljevi su verovali da imaju dogovor i da je samo pitanje trenutka kada će Rodri obući njihov dres, ali sada sumnjaju da je vezista sve vreme čekao reakciju Barselone.

Promena pravca posebno boli Madrid jer bi Rodri bio idealno pojačanje za sredinu terena i dugoročna zamena za najveće legende kluba.

Sada se čeka rasplet. Ako su navodi iz Španije tačni, Rodri bi uskoro mogao da napravi jedan od najvećih transfera poslednjih godina i pređe direktno u tabor najvećeg rivala.