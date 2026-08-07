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Futsaleri Partizana uspeli su da se plasiraju u Prvu futsal ligu Srbije i započeli su pripreme za predstojeću sezonu.

Posle uvodnih par treninga u Beogradu, ekipa se u petak uputila ka Lučanima, gde će odraditi jedan deo priprema, a kapiten crno-belih, Uroš Krasnić, za naš portal, izneo je očekivanja za predstojeću sezonu.

- Prva dva dana priprema su počela baš onako kako treba. Svi su došli raspoloženi i orni za rad koji nas čeka u narednih pet, šest nedelja. Što se tiče tima, imamo par odlazaka i par novih igrača, a na nama starosedeocima je da učinimo da ta razlika bude što manje vidljiva. Svakako nam treba vreme za uigravanje koje ćemo zajedno provesti na terenu. Evo već u petak putujemo u Lučane na sedmodnevne pripreme, a vučemo lepe uspomene iz ovog grada sa zimskih priprema. Posle toga se vraćamo na Banjicu i nastavljamo sa treninzima i pripremnim utakmicama - počeo je priču Krasnić.

1/6 Vidi galeriju Uroš Krasnić Foto: Futsal klub Partizan

Zanimljivo je i nesvakidašnje da je Partizan već prvog dana priprema u Lučanima zakazao veoma jaku proveru protiv U23 reprezentacije Srbije. Klub se oglasio saopštenjem i pozvao je navijače na ovaj meč koji će se odigrati u petak od 18.30 u Lučanima.

- Futsal klub Partizan u petak započinje sedmodnevne pripreme u Lučanima, koje predstavljaju važan deo stvaranja ekipe za sezonu u kojoj su ciljevi jasno postavljeni.

Već prvog dana priprema, u petak, 07.08.2026. godine, od 18.30 casova, naš tim odigraće prijateljsku utakmicu protiv futsal reprezentacije Srbije U23. Bez obzira na to što je reč o ranoj fazi priprema, ovakvi mečevi imaju poseban značaj za uigravanje ekipe, ali i za promociju futsala i priliku da ovaj sport zajedno približimo što većem broju ljudi.

Zahvaljujemo opštini Lučani i domaćinima na gostoprimstvu i pozivamo sve ljubitelje sporta da dođu i podrže srpski futsal.

Vidimo se u Lučanima - stoji u saopštenju kluba.

Foto: KMF Partizan

Kapiten Krasnić kratko se dotakao i ovog meča.

- Nemam nikakva očekivanja, ovo je prilika da izađemo na parket posle dva, tri meseca i da vidimo u kom smo stanju - rekao je kapiten crno-belih.

Ambicije Partizana u predstojećoj sezoni su jasne.

- Ambicije kada je Partizan u pitanju su proste - mi želimo da pobedimo u svakom meču i u svakom takmičenju. Kada podvučemo crtu, videćemo dokle smo dogurali. Prethodna sezona bila je idealna, ali, budimo realno, to je druga liga. Ove sezone smo u društvu najboljih - ističe Uroš Krasnić.

1/3 Vidi galeriju Uroš Krasnić Foto: Futsal klub Partizan

I baš u društvu najboljih odigraće se i prvi istorijski prvoligaški večiti derbi. Bilo je odmeravanja snaga između Crvene zvezde i Partizana, ali nikada u Prvoj futsal ligi Srbije.

- Kada je večiti derbi u pitanju, nadam se da će to biti još jedan praznik i sjajna promocija futsala, uz navijače oba tima na tribinama! Neka bolji pobedi kada dođe do ovog meča - zaključio je Krasnić.

Podsetimo, u Prvoj futsal ligi Srbije naredne sezone igraće Crvena zvezda, Partizan, Loznica, Vojvodina, Smederevo, Novi Pazar, Vinter Sport, Ekonomac, Vranje i MB Namenska iz Lučana. Titulu brani Loznica koja je na dominantan način, sa svim pobedama u svim takmičenjima, stigla do duple krune.

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