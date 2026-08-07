Fudbaleri Union Santa Fea su pobedili Lanus rezultatom 2:1 u trećem kolu argentinskog prvenstva zahvaljujući fantastičnom golu.
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PRIMIO LOPTU NA 40 METARA OD GOLA, NAMESTIO SE I ISPALIO PROJEKTIL! Čovek ima top u nogama, pogledajte strašan gol i to za pobedu
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Union Santa Fe je u 53. minutu stigao do prednosti golim Menosija, a Bijafore je izjednačio u 73. minutu.
Nakon toga je viđen najbolji detalj na utakmici - gol za pobedu.
Sa velike udaljenosti je Hoakin Moskeira šutirao i savladao golmana Lanusa. Primio je loptu, jednom ju je gurnuo i onda ispalio projektil.
Pogledajte kako je to izgledalo:
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