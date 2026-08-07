Slušaj vest

Union Santa Fe je u 53. minutu stigao do prednosti golim Menosija, a Bijafore je izjednačio u 73. minutu.

Nakon toga je viđen najbolji detalj na utakmici - gol za pobedu.

Sa velike udaljenosti je Hoakin Moskeira šutirao i savladao golmana Lanusa. Primio je loptu, jednom ju je gurnuo i onda ispalio projektil.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Ne propustiteFudbalJEDAN POZIV PROMENIO SVE! Zbog razgovora sa ovim čovekom Rodri je izabrao Barselonu - Real ostao u šoku, otkrivena pozadina!
Rodri
FudbalDUŠAN VLAHOVIĆ U CENTRU PAŽNJE! Saga se nastavlja - Italijani detaljno analizirali njegov slučaj: Da li je Srbin sateran u ćorsokak ili...?!
Dušan Vlahović
FudbalRUSI, NAVIJAČI SPARTAKA DOČEKALI ALBANCA KOJI JE VREĐAO SRBE: Stigao je na stadion, a onda mu se zaledila krv u žilama...
Mirlind Daku
FudbalMURINJO BESAN ZBOG ONOGA ŠTO MU JE URADILA BARSELONA! Rival mu krade najveće pojačanje! Kada su Portugalcu rekli šta se desilo...
Žoze Murinjo

Bonus video:

01:25
Crveni karton za Nejmara Izvor: Arena Sport