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Novi veliki obrt u karijeri Petra Ratkova! Srpski golgeter mogao bi posle samo šest meseci da napusti Lacio, i to u transferu koji bi Rimljanima doneo lepu zaradu.

Ratkov je za samo nekoliko nedelja prešao put od otpisanog igrača do čoveka oko kog se vrte milioni! Srpski napadač tek je počeo da pokazuje šta zna u dresu Lacija, a onda je iz Moskve stigla ponuda koja je uzdrmala Rim

Kako prenose italijanski mediji, Dinamo Moskva poslao je ponudu vrednu 15 miliona evra plus bonuse za 22-godišnjeg Srbina, a u Laciju sada ozbiljno razmatraju da li da prihvate unosnu ponudu.

1/6 Vidi galeriju Napadač Lacija i reprezentativac Srbije - Petar Ratkov Foto: Cippitelli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Od otpisanog do zvezde priprema

Njegov dolazak u Rim nije počeo onako kako je srpski napadač zamišljao. Umesto uloge koju je očekivao, brzo se našao u drugom planu.

Srpski napadač stigao je tokom zime kao veliko pojačanje, ali mu tadašnji trener Mauricio Sari gotovo da nije pružio šansu. Italijanski stručnjak je čak javno poručio da Ratkova nije ni tražio, što je dodatno zakomplikovalo njegov status u ekipi.

Rezultat toga bio je skroman učinak - Ratkov je dobio svega nešto više od 200 minuta na terenu i nije uspeo da postigne gol u zvaničnim utakmicama.

Ali onda je usledio veliki preokret.

Dolaskom Đenara Gatuza na klupu Lacija, situacija je počela da se menja. Srbin je tokom letnjih priprema eksplodirao i pokazao da u njemu i dalje postoji veliki potencijal.

Šest golova na četiri pripremne utakmice bilo je dovoljno da podseti sve u Italiji zbog čega ga je Lacio doveo.

Lacio već traži zamenu

Iako je Ratkov blistao tokom priprema, italijanski klub navodno već razmišlja o pojačanjima u napadu.

Ukoliko Srbin ode, Lacio bi mogao da krene po Franja Ivanovića, a kao opcija se pominje i Andrea Pinamonti. Italijani navode da bi dolazak novog napadača mogao da bude povezan upravo sa eventualnim odlaskom Ratkova.

Ruski napad na Srbina

Dinamo Moskva želi da iskoristi situaciju i dovede mladog napadača koji je već dokazao kvalitet u Austriji.

Za Ratkova bi selidba u Rusiju predstavljala novi izazov, ali i veliku promenu - samo nekoliko meseci nakon dolaska u jednu od najvećih liga Evrope.

Sada ostaje da se vidi da li će Lacio prihvatiti ponudu, ili će Gatuzo insistirati da zadrži Srbina koji je tek počeo da pokazuje šta ume.