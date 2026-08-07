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Nigerijac je nosio crveno-beli dres u sezoni 2013/14 kada je Zvezda osvajanjem titule prekinula dominaciju Partizana.

Tandem Abiola Dauda - Dragan Mrđa je te sezone bio ubitačan i imao je veliki uticaj na konačan ishod sezone. Nekadašnji centarfor se setio neprijatne situacije u kojoj se našao, a koju je podelio na društvenoj mreži "X".

"Jedno od mojih prvih iskustava sa nekim iz Srbije u Beogradu bilo je skupo po mene, jer me je taj čovek bukvalno prevario.

Bilo je prelepo jutro i krenuo sam na trening. Izašao sam iz stana, ušao u automobil koji je bio parkiran ispred zgrade i vozio ulicom pre nego što sam izašao na auto-put. Tada je niotkuda naišao jedan čovek i samo se zakucao u moj auto. Znao je ko sam, pa sam mu se obratio ljubazno.

1/6 Vidi galeriju Abiola Dauda u dresu Crvene zvezde Foto: Saša Pavlić

Sve se desilo veoma brzo, a već sam kasnio na trening, pa sam mislio da će biti iskren prema meni, da ćemo razmeniti podatke i rešiti problem. Tražio sam mu informacije kako bi ih prosledio osiguravajućoj kući, ali mi je dao lažne podatke koju nije bilo moguće proveriti.

Pre tog incidenta sam uglavnom išao autobusom na trening, jer sam želeo da se osećam normalno, pošto sam živeo na nekih dva minuta od stadiona Marakana.

Kada sam stigao na trening, ispričao sam momcima šta se dogodilo. U klubu smo imali policajca koji je radio, pa sam mu dao podatke tog čoveka da proveri. Međutim, sve se vratilo prazno – nije bilo ni imena ni adrese.

Bio sam jako besan, jer sam znao da ću ja morati da platim štetu, pošto je automobil bio iz rent-a-kara, a u tom trenutku nisam primio platu već dva meseca.

Nekoliko nedelja kasnije ponovo sam naleteo na njega u istoj ulici. Na moje iznenađenje, ispostavilo se da je živeo samo tri zgrade dalje od mene. Prijavio sam ga čoveku iz kluba, a on mi je na kraju vratio novac za nastalu štetu", napisao je Abiola Dauda.

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