Susret je na programu u subotu od 20 časova...
Fudbal
NOVI ZVEZDIN IZAZOV NA DOMAĆOJ SCENI: Pazarci gostuju na Marakani, evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča
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Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Novi Pazar u subotu od 20 časova u meču 4. kola Super lige Srbije.
Biće ovo novo iskušenje za Zvezdu na domaćoj sceni i to posle poraza od Hapoel Ber Ševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na Areni sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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