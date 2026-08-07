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U centru su sedeli američki agenti i policajci iz zemalja učesnica, među kojima i španski službenici. Njihov zadatak je bio da u realnom vremenu prate sve pretnje, od terorističkih najava, preko agresivnih navijača, do napada usmerenih direktno na fudbalere tokom Svetskog prvenstva.

Ekskluzivni uvid u dnevne izveštaje ovog centra otkrio je koliko je situacija bila ozbiljna, a o svemu je pisao i, između ostalih, britanski "Dejli star".

Lionel Mesi je bio apsolutni rekorder po broju pretnji. Najkonkretnija je stigla kada je nepoznati muškarac pozvao aerodrom u Dalasu i saopštio da sa još dvojicom ide ka stadionu na kojem se igrala utakmica Argentina - Jordan. Rekao je da nose "domaće bombe i poluautomatsku pušku AR-15" i da će napasti i policiju i igrače, a posebno je istakao ime Mesija.

Samo nekoliko dana kasnije, pred meč Argentine i Egipta u Atlanti, na društvenoj mreži "X" se pojavila poruka: "Spremam se da uđem na stadion i raznesem Mesija sa četiri bombe pričvršćene za telo".

1/8 Vidi galeriju Lionel Mesi, Svetsko prvenstvo 2026 Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

Istog dana je policiji stigao poziv preko kojeg je neko tvrdio da je ostavio tri bombe u kante za smeće na stadionu. Specijalci za eksplozive i psi za traganje odmah su pretražili kompletan objekat.

Dok je Mesi bio meta broj jedan, Kristijano Ronaldo je bio najčešće proganjan. U Hjustonu je uhapšen muškarac koji je detaljno ispitivao gde je smešten portugalski tim. U Torontu je drugi čovek pokušao da uđe u lift sa Ronaldom, a kasnije je tvrdio da je samo hteo selfi.

Ni greške fudbalera na terenu nisu prošle bez posledica. Norvežanin Aleksander Serlot i njegova supruga su dobili pretnje smrću nakon što je propustio priliku da asistira Erlingu Halandu.

Kolumbijac Haminton Kampas nije mogao da se vrati kući sa reprezentacijom zbog pretnji posle promašaja. Francuski defanzivac Lukas Dinj takođe je bio na meti posle penala protiv Španije...

Najteže je prošao sudija Fransoa Leteksje. Posle utakmice Argentina - Egipat na njegov privatni "WhatsApp" stiglo je oko šest hiljada pretećih poruka, uglavnom iz Egipta. Njegova porodica i kuća u Francuskoj morali su da dobiju policijsku zaštitu.

Svi ovi incidenti, od najava bombaških napada do proganjanja zvezda, završili su se bez tragedije zahvaljujući brzom reagovanju policijskog centra koji je radio non-stop. Mundijal je prošao bez ozbiljnog bezbednosnog incidenta, ali izveštaji koji su sada isplivali pokazuju koliko je tanka linija delila "mir" i katastrofu.

Kurir sport/Dejli star

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