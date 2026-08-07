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Fudbalski svet se podelio!

Predsednik FIFA Đani Infantino prolazi kroz jedan od najtežih perioda svog mandata nakon što je njegov kontroverzni projekat izazvao buru među moćnim ljudima svetskog fudbala.

Iako je sporni plan povučen, nezadovoljstvo nije nestalo, a sada se vodi velika bitka za podršku pred izbore za predsednika FIFA.

Na jednoj strani nalazi se Infantino, koji i dalje ima snažnu podršku velikog dela fudbalske porodice. Najveći oslonac trenutno mu je Afrika - svih 54 članica CAF jednoglasno su stale iza njegove kandidature za novi mandat.

Pridružila se i Argentina, što je izazvalo posebnu pažnju javnosti. Fudbalski savez Argentine pohvalio je Infantinov rad tokom prethodnih 10 godina i pružio mu podršku za nastavak mandata.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Front protiv Infantina

Ipak, nije ceo fudbalski svet na strani predsednika FIFA. Najveći otpor stiže iz Evrope, gde je UEFA zajedno sa nacionalnim savezima izrazila ozbiljno nezadovoljstvo zbog načina donošenja ključnih odluka u svetskoj kući fudbala.

Posebno se izdvojila Engleska fudbalska asocijacija (FA), koja je među najglasnijim kritičarima spornih planova i pravca kojim FIFA ide. Englezi su izrazili zabrinutost zbog ideje o uključivanju privatnih investitora u komercijalna prava Svetskog prvenstva, smatrajući da takve odluke moraju biti mnogo transparentnije i uz šire konsultacije.

Uz Englesku, nezadovoljstvo su pokazali i brojni evropski savezi, dok su se protiv spornog predloga izjasnili i čelnici drugih velikih fudbalskih zemalja poput Nemačke, Francuske i Španije.

Kritike su stigle i preko Atlantika, pošto je CONCACAF odbacio predlog, dok je Azijska fudbalska konfederacija izrazila nezadovoljstvo zbog manjka komunikacije i konsultacija.

Najdalje je otišla Norveška – predsednica tamošnjeg saveza Lise Klavenes otvoreno je dovela u pitanje Infantinovo vođstvo i poručila da je FIFA potreban drugačiji pravac.

Neočekivan zaokret preko okeana

Posebnu pažnju javnosti privukao je slučaj Meksika. Fudbalski savez te zemlje odlučio je da stane uz Infantina, iako je time zauzeo drugačiji stav od svoje konfederacije CONCACAF, koja je među onima koj

00:53 Donald Tramp upropastio dodelu prvaka sveta Izvor: RTS

i su izrazili nezadovoljstvo zbog pravca kojim FIFA ide.

Meksički potez dodatno je zakomplikovao situaciju i pokazao da ni unutar pojedinih fudbalskih blokova ne postoji potpuna saglasnost. Dok jedni otvoreno podržavaju aktuelnog predsednika FIFA, drugi traže promene i drugačiji način upravljanja svetskom kućom fudbala.

Računica pred izbore

FIFA ima 211 članica, a svaki savez ima jedan glas. Infantino zasad ima ogromnu bazu podrške, posebno kroz Afriku i deo Azije, dok Evropa pokušava da okupi blok koji bi promenio odnos snaga.

Pitanje više nije samo ko podržava Infantina, već koliko je jaka opozicija i da li može da pronađe kandidata koji bi mogao da mu parira.