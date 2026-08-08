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Golman Mančester junajtedaAltaj Bajindir igraće do kraja sezone na pozajmici u ekipi Selte iz Viga, saopštio je engleski klub.

Ovaj 28-godišnji turski golman, član je Junajteda od 2023. godine, a prošle sezone branio je na šest utakmica.

Ukupno je u dresu Junajteda nastupao 17 puta, a prethodno je bio član Ankaragudžua i Fenerbahčea.

"Svi u Junajtedu želimo Altaju puno sreće u nadolazećoj sezoni", navodi se u saopštenju kluba.

Selta je prošlu sezonu u španskoj Primeri završila na šestom mestu i osigurala plasman u Ligu Evropa.

Beta