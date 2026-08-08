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Slobodan Medojević ponovo je u starom jatu! Nekadašnji kapiten Vojvodine vratio se u novosadski klub, ali ovoga puta neće predvoditi ekipu na terenu, već će svoje iskustvo prenositi sa klupe.

Medojević je postao deo stručnog štaba trenera Marka Savića, koji je istakao koliko će bivši fudbaler značiti ekipi u novoj ulozi.

- Za nas je od velikog značaja što se Slobodan vratio, jer može da pomogne svima nama, trenerima, igračima i klubu. On može da bude prava veza između stručnog štaba i svlačionice - poručio je Savić.

Povratak u klub posebno znači i samom Medojeviću, koji je priznao da nije bilo lako doneti odluku da okrene novi list u karijeri.

- Nije lako preseći i započeti novo poglavlje u životu, ali imam veliki entuzijazam i srećan sam što imam privilegiju da radim sa ovakvim stručnim štabom. Verujem da zajedno možemo da napravimo lepu priču - rekao je nekadašnji kapiten Vojvodine.

Medojević je zahvalio treneru Saviću i predsedniku kluba Dragoljubu Zbiljiću na ukazanom poverenju, a sada ga čeka novi izazov - da iskustvom pomogne mladim igračima i bude važna karika u stvaranju nove Vojvodine.

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