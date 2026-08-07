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Arbitar koji je sudio u najjačem rangu hrvatskog fudbala, ali i u evropskim utakmicama, sada radi u VAR sobi, a kako tvrdi, ne zna ko ga je napao ni zbog čega.

Napad se dogodio u Osijeku, u neposrednoj blizini stadiona Gradski vrt na kojem igra tamošnji prvoligaš.

Svedoci kažu da su Pejinu prišla dvojica muškaraca koji su bili maskirani, a jedan od njih je vozio električni trotinet.

Izvadili su teleskopske palice i počeli da ga udaraju po telu, nakon čega je sudija pao na ulicu. Napadači su nastavili da ga udaraju nogama dok se nije začula sirena iz obližnjeg automobila.

"Ne znam zbog čega sam napadnut, niti ko me napao i nadam se da će policija da pronađe napadače", rekao je Pejin za portal "24 sata".

Srećom, nije zaradio ozbiljnije povrede.

Tihomir Pejin je magistar ekonomije po struci, a prošle godine je imenovan za direktora Aerodroma u Osijeku.

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