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Vasilije Kostov najvredniji je fudbaler Crvene zvezde, kada je tržišna vrednost u pitanju.

Nije tajna da je Vasilije Kostov u izlogu i da Crvena zvezda želi dobro da zaradi na njemu. O tome je glasno i jasno govorio generalni direktor kluba Zvezdan Terzić.

Zvezdan Terzić i Vasilije Kostov na pripremama u Austriji Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Inter i prioriteti

Prema poslednjim informacijama iz Italije, Inter želi Vasilija Kostova. Ali... Ako je suditi po pisanju lista "Tuttosport", mladi fudbaler Crvene zvezde nije prioritet "nero-azura" za dolazeću sezonu. A, razlog je što Inter ima veliki broj fudbalera u veznom redu, a za Kostova ne bi bilo dobro da sedi na klupi.

Čini se da je velika gužva na pozicijama koje može da pokriva Vasilije Kostov, jer su u rosteru Intera Hakan Čalhanoglu, Nikolo Barela, Pjotr Zjelinski, Federiko Dimarko, Petar Sučić, Henrik Mihtarjan, Luís Enrike, Kristjan Aslani, Davide Fratezi, Andi Dijuf, Aleksandar Stanković i Janis Masolin.

Plan za budućnosti

Crvena zvezda ne želi da ide ispod sume od 20.000.000 evra kada je Vasilije Kostov u pitanju. Inter je spreman da plati tu cenu, čak i da obezbedi određene bonuse, a da onda na pozajmicu u Kaljari pošalje mladog fudbalera. Na Sardiniji bi Kostov mogao da računa na minutažu, ali i znatno manji pritisak, nego što bi to bilo da ostaje na stadionu "Đuzepe Meaca".

Inter ima plan kako bi tim trebalo da izgleda u narednom periodu, konkretno za pet godina. I kada je budućnost u pitanju Vasilije Kostov se savršeno uklapa u plan podmlađivanja ekipe. Opet, Crvena zvezda nema potrebu da bilo gde žuri sa Kostovom, jer on ima 18 godina, a još nekoliko velikih klubova ga prati. "Tuttosport" je i tu konkretan, jasno piše da Inter ne bi trebalo da okleva, jer mladog Srbina gledaju Arsenal, Dortmund i Bajern.

1/12 Vidi galeriju Vasilije Kostov Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Braća Kolarov i dinastija Stanković

Konekcija između Intera i Crvene zvezde jeste porodica Kolarov. Naime, Aleksandar Kolarov je pomoćnik Kristijana Kivua, prvog trenera Intera, a njegov rođeni brat Nikola Kolarov je fudbalski agent i menadžer mladog Vasilija Kostova. U celoj priči ne treba zaboraviti ni Dejana Stankovića, trenera fudbalera Crvene zvezde i čoveka koji je dres Intera nosio punih devet sezona, sa tim klubom bio prvak Italije i osvajač Lige šampiona.

Dinastiju Stankovića u Interu ovog leta je nastavio Dejanov najmlađi sin Aleksandar Stanković. Posle dve godine provedene u Lucernu i Brižu, mlađani Stanković se vratio na stadion "Đuzepe Meaca" u velikom stilu, jer ga je klub od Belgijanaca otkupio za 23 miliona evra, a onda odbio da proda engleskom Brentfordu za 40 miliona evra.