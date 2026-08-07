Slušaj vest

Idris Baba je u Partizan stigao iz Almerije nakon što je od početka karijere igrao u Španiji i španskim klubovima.

Baba igra na poziciji zadnjeg veznog fudbalera i najavljen je kao važno pojačanje za ekipu Saše Ilića.

Baba je već obavio prvi trening sa ekipom, a trebalo bi da bude spreman za revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, u kojem Partizan gostuje kazahstanskom Tobolu, nakon pobede u Beogradu rezultatom 3:0.

Na predstavljanju je sedeo pored sportskog direktora Radosava Petrovića.

"Igrač je sa velikim iskustvom – i u Primeri i u Segundi. Ja sam imao priliku da igram protiv njega. Vrlo dobro ga poznajem. Mislimo da je profil igrača koji nam je bio neophodan i tražili smo ga dva meseca", naveo je Petrović.

Idrisu Baba je profesionalnu karijeru započeo u Leganjesu, ali je brzo prešao u Majorku gde je igrao ua rezervni tim. Od 2018. do 2023, je bio prvotimac ovog čuvenog španskog kluba, a potom je proveo tri sezone proveo igrajući za Almeriju, najpre kao pozajmljen fudbaler, a potom kao njen član.

Za reprezentaciju Gane je igrao 18 puta.

"Drago mi je što sam ovde. Beograd mi se sviđa, imao sam prilike da prošetam posle treninga. Siguran sam da ću uživati ovde. Svestan sam situacije, spreman sam da pomognem klubu i da još više naučim o Partizanu. Pre svega čast mi je što sam ovde, fanovi mogu da očekuju najbolje od mene i znam da tim ima dobar progres, ali ovde sam da vratim Partizan tamo gde pripada", rekao je Baba.

Bonus video: