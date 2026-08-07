Slušaj vest

Tokom predstavljanja najnovijeg pojačanja Idrisua Babe iz Gane, Radosav Petrović je dobio pitanja i od određenim problemima za koje je poznato da postoje u Humskoj.

"Kada sam počeo da radim video sam koliko problema ima. Sve smo završili što se tiče Babe, registrovali smo ga, ali zabrana transfera je bila tu zbog transfera iz Brazila. Klub je poslao novac, on nije poslao potvrdu da je to primio. Tada mora proći pet radnih dana da bi se zabrana skinula. Danas je peti dan i očekujemo da se skine to. Zato nismo Babu registrovali za sada. Nisam mogao da verujem da se to dešava u Partizanu", rekao je Petrović.

1/11 Vidi galeriju Radosav Petrović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto ©

Upitan je i o saopštenju iz kluba i najavu da će rukovodeći ljudi napustiti Partizan u slučaju da ne bude obezbeđena jesen u Evropi.

"Što se tiče saopštenja, promene te vrste bi usporile oporavak Partizana koji je u toku. Ja se solidarišem sa njima, ako se uprava povuče, da li to važi i za mene? Da, bez sumnje. Nakon IMT-a nije bilo nezadovoljstva, skoro 80 minuta bez igrača, desilo se šta se desilo. Trener je rekao da je to bila dobra utakmica i bili smo zadovoljni zalaganjem, a možda nam se to juče vratilo. Poraz od IMT nije poremetio stvari u klubu. Trudimo se da postignemo stabilnost, nemam sumnju da je Partizan krenuo uzlaznom putanjom. Bićemo ono što treba da budemo - Partizan", poručio je nekadašnji reprezentativac Srbije i dodao:

"Ne bih se usudio da analiziram odluku uprave i predsednika. Takva vrsta promene ne bi donela boljitak u ovom trenutku. Stabilnost nam je neophodna, ako nastavimo ovako, optimista sam. Da li ćemo brzo ići napred? Videćemo. Ljudi su pozitivni, neću analizirati odluke uprave".

Bonus video: