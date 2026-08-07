Slušaj vest

Krajnje neobična vest dolazi iz Rusije, a vezana je za jedan fudbalski transfer koji bi mogao da bude realizovan u narednih nekoliko dana.

Kiril Kravcov (24), vezni fudbaler i nekadašnji igrač ruskih klubova Sočija i Zenita, blizu je potpisa za zagrebački Dinamo.

Kiril Kravcov u dresu Zenita protiv Crvene zvezde 2022. godine Foto: Artur Lebedev / Sputnik / Profimedia

Srbin igrao za Crnu Goru

I ništa tu ne bi bilo čudno, da u posao nije umešan jedan Srbin, fudbalski skaut Jovan Tanasijević. Nekadašnji fudbaler Vojvodine, rođen u Prištini pre 48 godina i bivši reprezentativac Crne Gore u završnim je pregovorima sa predsednikom Dinama iz Zagreba Zvonimirom Bobanom.

Jovan Tanasijević govorio je za ruski portal RB Sport o tome šta može da očekuje Kirila Kravcova u Zagrebu. Ruski fudbaler prema informacijama sa portala Transfermarkt ima tržišnu vrednost od 1.200.000 evra, a nije poznato pod kojim uslovima dolazi u Zagreb.

- Ruski igrači nemaju problema u Hrvatskoj, te države imaju mnogo veza. Tako ni Kravcov neće imati nikakvih poteškoća, ni sa životom u Zagrebu, ni na terenu i u svlačionici - rekao je Tanasijević i nastavio:

Jovan Tanasijević (desno) ispred stadiona Dinama iz Moskve Foto: Printskrin/Instagram

Dobar potez

- Za igrača je to sjajna stvar. Dinamo se uvek bori za titule i Ligu šampiona, a u najlošijem scenariju igraće u Ligi konferencije. Mlad fudbaler tamo sigurno može da napreduje. Dinamo ima odličnog mladog trenera Kovačevića, dok je Boban prvi čovek kluba. To je fantastičan posao za ruski fudbal.

Tanasijević je odlično upoznat sa prilikama u klubu iz Zagreba.

- Dinamo sada nije ono, što je bio pre tri, ili četiri godine. Nivo je malo niži. Ranije su imali problema sa transferima i novcem. Ali su dobro zarađivali prodajom igrača. I dok su ranije potpisivali fudbalere za velike plate, Boban je sada izabrao da forsira igrače iz svoje škole i strance koje može kasnije da proda. Kravcov će definitivno dobiti svoju šansu. A sa svim ostalim - ljudima, hranom, vremenom, uslovima na trening terenu neće biti nikakvih problema. Mislim da će se vrlo brzo adaptirati - zaključio je Jovan Tanasijević.

1/4 Vidi galeriju Kiril Kravcov Foto: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia, Artur Lebedev / Sputnik / Profimedia, Yevgeny Messman / Zuma Press / Profimedia

Tanasijević legenda Dinama

Po odlasku iz Vojvodine Jovan Tanasijević je od 2003. do 2009. godine igrao za moskovski Dinamo, upisao 149 utakmica. U Rusiji je stekao ugled i reputaciju i nastavio da živi na realciji Novi Sad - Moskva po prestanku karijere. Od 2012. godine obavlja ulogu skauta moskovskog Dinama sa fokusom na tržišta Srbije, Balkana i istočne Evrope.

Kirill Sergejevič Kravcov rođen 14. juna 2002. u Sankt Peterburgu. Igra na poziciji zadnjeg veznog igrača, visok je 187 cm, a prošao je omladinsku školu Zenita, za koji je debitovao 2021. Igrao je na pozajmicama za Pari Nižnji Novgorod i Soči.