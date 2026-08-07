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Dodao je da je primarni cilj da se uživo uveri u rad sudija, dok je VAR pomoćno sredstvo u radu.

Nakon što je na druge načine bio aktivan u prethodnim danima po dolasku u Srbiju, Belgijanac se u vrlo optimističnom tonu predstavio srpskim novinarima.

"Svi predstavljamo Fudbalski savez Srbije i toga moramo da budemo svesni. U zemlji, inostranstvu, komunikaciji, naš zadatak je isti. Imamo beli list papira pred sobom", rekao je Frank de Bleker predstavnicima "sedme sile" u Srpskoj kući fudbala u Staroj Pazovi.

Zatim je govorio o konkretnim planovima za tekuću sezonu, kakav će odnos imati prema sudijama uz obećanje da će gledati da, kada je u mogućnosti, uživo prisustvuje utakmicama.

"Imam dovoljno informacija, pratiću od sada sve utakmice. Moj plan je da vidim sudije uživo na stadionu, dolaziću redovno. Problem je što se većina mečeva igra u isto vreme, cilj je da se uverim u situaciju lično, na stadionu. Govor tela, liderstvo i ostale tačke, bolje mogu da se vide na licu mesta", istakao je nekadašnji belgijski sudija.

1/5 Vidi galeriju Frank de Bleker Foto: Fss

Potom je uverio prisutne da Srbija ne zaostaje za Belgijom u pogledu kvalitetnih arbitara, štaviše...

"Zadovoljan sam prvim odjecima. Srbija ima jednog sudiju elitne UEFA kategorije i dvojicu iz prve grupe. Isti je i slučaj sa mojom Belgijom, zato verujem u ovdašnji sudijski kadar i potencijal da u doglednoj budućnosti promovišemo još mladih, kvalitetnih arbitara. Ovo je proces, nema uspeha za kratko vreme", poručio je on.

Prema njegovim rečima, prostora za napredak ima.

"U Srbiji imamo dva, ili tri kluba, spremna za evropske trendove. Sudije imaju kapacitet i kvalitet , ukoliko uživaju poverenju UEFA moraju da budu na vrhunskom nivou, bez obzira na ligu odakle potiču. Sudio sam u Belgiji pred maksimalno 25.000 ljudi i onda najednom dobio priliku u Barseloni, pred 100.000. Naravno, nije bilo lako. Talenat se, međutim, ogleda u spremnosti da usvojite novi ambijent i budete kvalitetni i u njemu", naveo je on, dodajući da se postepeno radi na uvođenju VAR-a u Prvu ligu Srbije.

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