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Iako njegova selekcija nije uspela da izbori plasman u nokaut fazu, Rum se proslavio nevjerovatnim izdanjem na meču protiv Ekvadora.

U utakmici koja se završila bez pogodaka, Kurasao je osvojio svoj istorijski, prvi bod na Mundijalima, a najzaslužniji za to bio je upravo Eloj Rum. Sa čak 15 odbrana oborio je rekord po broju intervencija na jednoj utakmici u regularnih 90 minuta u istoriji Svetskih prvenstava, što mu je zasluženo donelo i priznanje za igrača utakmice.

1/4 Vidi galeriju Eloj Rum posvetio istorijsku utakmicu preminulom saigraču Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Inače, Rum je u emotivnoj vezi sa poznatom srpskom blogerkom Zoranom Jovanović (Zorannah), koja ga je tokom celog šampionata pratila sa tribina i pružala mu veliku podršku.

Svoju popularnost u Srbiji dodatno je potvrdio tokom nedavnog uključenja uživo na TikToku. Odgovarajući na brojna pitanja pratilaca, dobio je i ono čuveno, Zvezda ili Partizan? Golman Kurasaa nije mnogo oklevao, već je otvoreno priznao da su mu crno-beli ipak bliži srcu.

- Partizan... Moram to da kažem, Zorannah navija za Partizan i ja je podržavam u tome. Ali, poštujem i navijače Zvezde, imaju mnogo dobre navijače - rekao je Eloj Rum u lajvu na TikToku.