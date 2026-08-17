ZVEZDA ILI PARTIZAN? SRPSKI ZET ODGOVORIO NA PITANJE KOJE ZANIMA CELU SRBIJU! Evo za koga navija najveća senzacija Mundijala, dečko od Zorannah otvorio dušu!
Iako njegova selekcija nije uspela da izbori plasman u nokaut fazu, Rum se proslavio nevjerovatnim izdanjem na meču protiv Ekvadora.
U utakmici koja se završila bez pogodaka, Kurasao je osvojio svoj istorijski, prvi bod na Mundijalima, a najzaslužniji za to bio je upravo Eloj Rum. Sa čak 15 odbrana oborio je rekord po broju intervencija na jednoj utakmici u regularnih 90 minuta u istoriji Svetskih prvenstava, što mu je zasluženo donelo i priznanje za igrača utakmice.
Inače, Rum je u emotivnoj vezi sa poznatom srpskom blogerkom Zoranom Jovanović (Zorannah), koja ga je tokom celog šampionata pratila sa tribina i pružala mu veliku podršku.
Svoju popularnost u Srbiji dodatno je potvrdio tokom nedavnog uključenja uživo na TikToku. Odgovarajući na brojna pitanja pratilaca, dobio je i ono čuveno, Zvezda ili Partizan? Golman Kurasaa nije mnogo oklevao, već je otvoreno priznao da su mu crno-beli ipak bliži srcu.
- Partizan... Moram to da kažem, Zorannah navija za Partizan i ja je podržavam u tome. Ali, poštujem i navijače Zvezde, imaju mnogo dobre navijače - rekao je Eloj Rum u lajvu na TikToku.