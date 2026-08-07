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Nema mira u Moskvi među pristalicama Spartaka iz Moskve, posle odluke kluba da dovedu fudbalera iz Albanije Mirlinda Dakua.

Prošlost fudbalera rođenog u Gnjilanu, okupiranoj srpskoj pokrajini Kosovu i Metohiji, glavni je razlog što ga navijači Spartaka ne žele u klubu.

Delije na prijateljskoj utakmici Crvene zvezde i Spartaka odigrane 2014. u Moskvi Foto: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

Ultra Spartak

Grupa "Ludi sever" prva se oglasila pre nekoliko dana i poručila Mirlindu Dakuu da nije dobrodošao na "Otkriće Arenu". A, danas se oglasila i prva ekipa navijača Spartaka, čuveni "Ultra Spartak", a njihovu objavu podelila je i druga jaka ekipa sa šipke "Fratrija", na svom Telegram kanalu.

Uz fotografiju transparenta "Kosovo je Srbija", u saopštenju "Ultra Spartak" stoji:

"Naš klub je objavio Dakuov prelazak iz Rubina.

Možda mnogi od vas nisu posebno svesni njegovih provokativnih ludorija i postupaka usmerenih ka našoj srpskoj braći, ali bismo želeli da podsetimo sve članove crveno-belog tima, uključujući i upravu Spartaka, i da prokomentarišemo njegov prelazak u naš klub.

Navijači Spartaka iz Moskve sa zastavom "Kosovo je Srbija" Foto: Printskrin/Telegram

Uvrede se pamte

Daku je nekada postao poznat ne po svojim golovima, već po uvredama upućenim Srbima. Godinu dana ranije, pokazao je svoju provokativnu tetovažu nakon što je postigao gol.

Naš stav je da za takve pojedince nema mesta u našem klubu. Poštujemo našu bratsku naciju, njihov stav i njihova mišljenja. Ne može biti opravdanja za njegove postupke, a on i njegova porodica mogu da zadrže svoja lažna izvinjenja za sebe. Nikada se neće pridružiti našoj velikoj crveno-beloj porodici.

Rusi i Srbi – braća zauvek!"

1/9 Vidi galeriju Navijači Spartaka iz Moskve Foto: Printskrin/Telegram

Bratstvo duže od dve decenije

Bratstvo između navijača Spartaka iz Moskve i Delija traje od 2005. godine. Prvi kontakti uspostavljeni su 1999. godine, kada je Spartak igrao protiv Partizana u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Tada su se navijači upoznali i počeli da razvijaju prijateljske odnose.

Šest godina kasnije 2005, kada su se glavne navijačke grupe Spartaka ujedinile pod imenom "Fratria", prijateljstvo sa Delijama je postalo zvanično i od tada se računa kao početak organizovanog "bratstva".

Mirlind Daku vređa ui psuje Srbe i Makedonce na EURO 2024 Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Pravoslavna veza

Ovo bratstvo se često naziva "Pravoslavno bratstvo" (Orthodox Brotherhood), jer se zasniva na - zajedničkoj pravoslavnoj tradiciji, slovenskim kulturnim vezama (Srbi i Rusi), istim klupskim bojama (crvena i bela), međusobnim posetama utakmicama i zajedničkim koreografijama.

Navijači Spartaka i tifozi Crvene zvezde svake godine odlaze zajedno na utakmice, Rusi dolaze u Beograd, a Srbi u Moskvu. Oni su više puta zajedno prisustvovali utakmicama jedni drugih, organizovali zajedničke koreografije i isticali transparente sa porukama o bratstvu, naročito na evropskim utakmicama i prijateljskom meču Crvena zvezda – Spartak Moskva 2017. godine.