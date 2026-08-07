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FK Crvena zvezda pažljivo prati situaciju oko krilnog fudbalera Makabija iz Tel Aviva Helija Varele, čije se ime prethodnih dana pojavilo u izraelskim medijima kao jedna od potencijalnih meta srpskog šampiona.

Ipak, ostaje da se vidi da li se nešto promenilo nakon povratka Osmana Bukarija u redove crveno-belih.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Reprezentativac Zelenortskih Ostrva gotovo izvesno će ovog leta napustiti Makabi, ali izraelski klub ne namerava da ga pusti ispod cene. Varela je procenjen na četiri miliona evra, mada je pitanje koliko je takva suma realna na tržištu.

Prema informacijama iz Izraela, do sada su stizale ponude vredne do tri miliona evra, ali nijedna nije zadovoljila čelnike Makabija, koji za sada ne odustaju od svojih finansijskih zahteva.

Makabi je Varelu doveo pre godinu dana iz Genta za oko 1,1 milion evra, uz dogovor da belgijskom klubu pripadne 20 odsto od narednog transfera. To znači da izraelski klub neće zadržati kompletan iznos od eventualne prodaje, što bi moglo da utiče na tok pregovora ukoliko zainteresovani klubovi odluče da pojačaju svoje ponude.

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