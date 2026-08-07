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Romelu Lukaku i Napoli su na korak od rastanka, a belgijski napadač već razmatra naredni korak u karijeri. Iako je prethodnih dana dovođen u vezu sa odlaskom u MLS, njegova želja je da i dalje igra na evropskoj sceni.

Lukaku je iza sebe imao izuzetno tešku sezonu u dresu Napolija. Belgijanac, kojeg je u klub doveo Antonio Konte, dugo je kuburio sa povredama i čak 196 dana proveo van terena.

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Zbog problema propustio je 34 utakmice u svim takmičenjima, dok je tokom cele sezone odigrao svega 64 minuta raspoređena na sedam mečeva i postigao jedan gol. Pored problema sa povredama, italijanski mediji navode da je i njegovo ponašanje predstavljalo dodatni razlog za razlaz sa šampionom Italije.

Prema informacijama italijanskih medija, Atlanta junajted pokazao je interesovanje za iskusnog napadača, ali Belgijanac trenutno nije zainteresovan za selidbu u Sjedinjene Američke Države.

Ne odbacuje mogućnost odlaska u MLS ili Saudijsku Arabiju u budućnosti, ali mu je prioritet da ostane u Evropi.

U tom kontekstu, kao jedna od mogućih destinacija pominje se Monako. Klub iz Kneževine raspituje se za Lukakua, posebno zbog mogućnosti da ovog leta ostane bez Folarina Balogana. Interesovanje postoji i iz Turske, gde se kao najozbiljniji kandidat izdvaja Trabzon.

Napoli je navodno spreman da proda Lukakua za oko 10 miliona evra. Uprava italijanskog kluba želi što pre da realizuje njegov transfer kako bi obezbedila sredstva za nova pojačanja, dok se kao potencijalna zamena već pominje napadač Arsenala Gabrijel Žezus.

Ukoliko bi karijeru nastavio u Monaku, Lukaku bi ponovo delio svlačionicu sa dugogodišnjim prijateljem i nekadašnjim saigračem Polom Pogbom. Za sada, međutim, ostaje da se vidi da li će interesovanje kluba iz Kneževine prerasti u konkretnu ponudu.

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