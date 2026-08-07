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Barselona je intenzivirala pregovore oko dovođenja Rodrija, a Mančester siti je spreman da razmotri njegovu prodaju ukoliko dobije ponudu veću od 60 miliona funti (70 miliona evra), prenosi "BBC".

Španski mediji spekulišu da je Barselon ponudila 45 miliona funti (oko 52 miliona evra).

1/4 Vidi galeriju Reprezentativac Španije - Rodri Foto: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia, Florencia Tan Jun / Getty images / Profimedia, Martin Fonseca / Zuma Press / Profimedia

Španski reprezentativac i kapiten "crvene furije" ulazi u poslednju godinu ugovora sa šampionom Engleske, a još nije postigao dogovor o produžetku saradnje, zbog čega se sve više spekuliše o njegovoj budućnosti.

Iako se dugo činilo da je Real Madrid glavni favorit za njegov potpis, situacija se u međuvremenu promenila.

Prema navodima BBC-ja, Barselona je dobila saglasnost igrača da započne zvanične pregovore sa Mančester sitijem, a razgovori između klubova i predstavnika fudbalera već su u toku.

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