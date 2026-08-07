to je to

to je to

Slušaj vest

Srpski reprezentativac Saša Lukić novi je fudbaler Ipsviča, prenose dobro obavešteni britanski mediji. Vezista je napustio Fulam posle tri i po godine i sa povratnikom u Premijer ligu potpisao ugovor na četiri sezone.

Prema informacijama sa Ostrva, Lukić je ovog petka uspešno prošao lekarske preglede, nakon čega je stavio potpis na ugovor koji će ga na stadionu Portman Roud zadržati do leta 2030. godine. Navodi se i da će srpski vezista za vreme trajanja ugovora zaraditi oko 10 miliona evra.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija Saše Lukića Foto: Greig Cowie / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Lukić je u Fulam stigao početkom 2023. godine, a tokom boravka u Londonu bio je standardan član ekipe. Iako je imao značajnu minutažu, nije se nametnuo kao jedan od ključnih igrača, pa odlazak ovog leta nije predstavljao veliko iznenađenje.

Ipsvič je ovog leta veoma aktivan na tržištu, sa jasnim ciljem da obezbedi opstanak u Premijer ligi nakon povratka u elitni rang. Klub je već izdvojio značajna sredstva za pojačanja, a među novim imenima nalaze se Florentino Luis, Abdul Fatavu, Emerson, Kjel Šerpen, Isa Diop, Čuba Akpom, Daizen Maeda, Sedrik Kipre i Kejn Van Uvelen.

Dolazak Saše Lukića smatra se jednim od najznačajnijih transfera u novijoj istoriji Ipsviča, a u klubu veruju da će iskustvo srpskog reprezentativca biti od velike važnosti u borbi za opstanak u Premijer ligi.

BONUS VIDEO: