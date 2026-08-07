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Aktuelni sportski direktor Partizana Radosav Petrović izašao je danas pred novinare posle predstavljanja Idrisua Babe.

Radosav Petrović, FK Partizan Foto: @starsport

 Pored razgovora o aktuelnim temama, Petrović je otkrio da se nedavno video sa Slavišom Jokanovićem, koji je za njega imao veoma zanimljivu poruku.

"Pre neki dan smo Ljube Ranković i ja ručali sa Slavišom Jokanovićem, tema je bila Partizan. On je rekao jednu stvar kada je video koliko smo umorni i koliko izgledamo umorno. Citiraću ga "Raćo osmeh na lice, i kada smo u go**ima, mi smo Partizan".

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Grobari na meču Partizan - Tobol Izvor: Kurir