Pored razgovora o aktuelnim temama, Petrović je otkrio da se nedavno video sa Slavišom Jokanovićem, koji je za njega imao veoma zanimljivu poruku.

"Pre neki dan smo Ljube Ranković i ja ručali sa Slavišom Jokanovićem, tema je bila Partizan. On je rekao jednu stvar kada je video koliko smo umorni i koliko izgledamo umorno. Citiraću ga "Raćo osmeh na lice, i kada smo u go**ima, mi smo Partizan".