Dejan Stanković i Nair Tiknizjan na pripremama u Antaliji

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FK Olimpijakos je započeo potragu za novim levim bekom, a među glavnim kandidatima pirejskog kluba našao se i prvotimac Crvene zvezdeNair Tiknizjan.

Prema informacijama grčkog portala "Sport24", Olimpijakos je već uspostavio prve kontakte sa dvojicom fudbalera koji se nalaze na listi želja - Fransiskom Mouro iz Porta i jermenskim reprezentativcem iz redova srpskog šampiona. Ipak, pregovori su još u ranoj fazi i za sada se radi samo o početnom ispitivanju mogućnosti realizacije transfera.

1/9 Vidi galeriju Nair Tiknizjan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Dragan Tesic

Tiknizjan je tokom zime bio označen kao jedan od igrača na koje Crvena zvezda ozbiljno računa nakon povratka Dejana Stankovića na klupu crveno-belih. Ostaje da se vidi da li se stav kluba u međuvremenu promenio, ali je jasno da jermenski bek i dalje ima važnu ulogu u timu, što je pokazao i nastupom u startnoj postavi protiv Hapoel Ber Ševe u Mađarskoj.

Od dolaska na Marakanu, Tiknizjan je dobrim partijama privukao pažnju brojnih klubova, posebno iz Rusije. Ipak, želja da nastupa u Ligi šampiona bila je jedan od ključnih razloga zbog kojih je odlučio da ne prihvati povratak u ruski fudbal.

Iako Olimpijakos pokazuje interesovanje, poslednju reč u eventualnom transferu imaće Crvena zvezda. Tiknizjan je ugovorom vezan za beogradski klub do juna 2028. godine, pa će svaki potencijalni kupac morati da pregovara sa crveno-belima ukoliko želi da dovede 26-godišnjeg levog beka.

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