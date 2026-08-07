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Fudbalski savez Engleske (FA) naložio je klubovima iz sistema Nacionalne lige da uklone zidane i betonske ograde oko terena ili da ih zaštite odgovarajućim oblogama, nakon bezbednosne analize pokrenute posle tragične smrti fudbalera Bilija Vigara.

1/71 Vidi galeriju Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Nekadašnji omladinac Arsenala, 21-godišnji Bili Vigar, preminuo je u septembru 2025. godine od posledica teške povrede mozga, koju je zadobio nakon što je tokom utakmice između Čičester sitija i Vingejta i Finčlija udario u betonsku ogradu pokušavajući da zadrži loptu u terenu.

Posle sprovedene analize, FA je izmenio propise o bezbednosti stadiona, prema kojima više nisu dozvoljene čvrste zidane, betonske ili blokovske ograde oko igrališta za klubove koji se takmiče u muškom sistemu Nacionalne lige (od prvog do šestog ranga tog sistema) i Ženskoj nacionalnoj ligi.

"Sve postojeće zidane, betonske ili blokovske ograde moraju biti uklonjene čim to bude razumno izvodljivo, odnosno zaštićene odgovarajućim oblogama ukoliko ih nije moguće ukloniti iz konstruktivnih razloga", saopštio je FA, a preneo Skaj Sport.

Savez je naveo da su svi klubovi na koje se nove mere odnose već obavešteni, a utakmice će moći da se igraju dok radovi ne budu završeni, uz obavezu klubova da kontinuirano procenjuju bezbednost oko terena i izrade plan za neophodne izmene.

Prema navodima britanskih medija, od oko 900 klubova koji igraju u obuhvaćenim rangovima takmičenja, približno 160 će morati da izvrši određene izmene na stadionima.

FA i Premijer liga finansiraće radove preko Fonda za stadione Premijer lige, a prva faza programa već je počela.

Udruženje profesionalnih fudbalera Engleske (PFA) godinama je tražilo reviziju bezbednosnih standarda, još nakon nesreće iz 2022. godine kada je fudbaler Bat Sitija Aleks Flečer završio u komi posle sudara sa reklamnom ogradom.

Iz PFA su pozdravili odluku FA, ali su istakli da će biti neophodno pratiti sprovođenje novih pravila i pomoći klubovima da što pre uklone opasne prepreke.

"Bezbednost igrača uvek mora biti na prvom mestu", poručili su iz PFA.