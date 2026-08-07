Slušaj vest

Fudbalski klub Barselona otkazao je prijateljsku utakmicu protiv marokanskog Itihada zbog aktuelne krize na granici Maroka i španske enklave Seute, saopštio je danas klub.

Šampion Španije trebalo je da se sastane sa domaćim timom 15. avgusta u severozapadnom Maroku u okviru priprema za novu sezonu, ali je klub odlučio da odustane od gostovanja.

"U svetlu trenutne neizvesnosti i okolnosti, smatramo da nije primereno odigrati ovu utakmicu", navodi se u saopštenju Barselone.

FK Barselona Foto: Cordon Press / ddp USA / Profimedia, Nemanja Nikolić, @starsport

 Klub nije precizirao razlog otkazivanja, ali Bi Bi Si (BBC) navodi da je odluka povezana sa situacijom u Seuti, španskoj enklavi na severu Afrike koja se graniči sa Marokom.

Prošle sedmice oko 78.000 migranata morskim putem je iz Maroka ušlo na teritoriju Seute, pri čemu je poginulo oko 100 ljudi, što je izazvalo nove političke tenzije među državama Evropske unije. Iako se većina migranata u međuvremenu vratila u Maroko, između 3.000 i 5.000 njih i dalje se nalazi u Seuti.

Barseloni je ovo druga otkazana prijateljska utakmica tokom priprema, pošto prethodno nije odigrala ni meč protiv Preston Nort Enda posle trening kampa u Velikoj Britaniji, gde je odmerila snage sa Birmingem sitijem.

Ekipa Hansija Flika u subotu će igrati protiv Notingem Foresta u italijanskom Udinama, potom će 19. avgusta ugostiti egipatski Al Ahli, dok će odbranu titule u La Ligi početi 23. avgusta utakmicom protiv Elčea.

Ne propustiteFudbalJEDAN POZIV PROMENIO SVE! Zbog razgovora sa ovim čovekom Rodri je izabrao Barselonu - Real ostao u šoku, otkrivena pozadina!
Rodri
FudbalMURINJO BESAN ZBOG ONOGA ŠTO MU JE URADILA BARSELONA! Rival mu krade najveće pojačanje! Kada su Portugalcu rekli šta se desilo...
Žoze Murinjo
FudbalNIKO NIKADA OVAKO NIJE PONIZIO VELIKI REAL! Kako je Rodri zabio nož u leđa Kraljevima - posle ovoga u Madrid bolje da ne dolazi!
Mundijal 2026, Rodri
FudbalSPREMA SE KRAĐA VEKA - BARSELONA OTIMA RODRIJA REAL MADRIDU ISPRED NOSA! Isplivali ŠOKANTNI DETALJI najveće transfer sage ovog leta!
Rodri i Majkl Olise
FudbalMESI GLAVNA VEST U ŠPANIJI: Veći deo karijere je igrao u Barseloni, ali ono što je sada uradio Madridu pamtiće se ceo život
Lionel Mesi na meču Engleska - Argentina

00:22
Barselona,Inter,navijaci,Liga sampiona Izvor: Kurir