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Fudbalski klub Barselona otkazao je prijateljsku utakmicu protiv marokanskog Itihada zbog aktuelne krize na granici Maroka i španske enklave Seute, saopštio je danas klub.

Šampion Španije trebalo je da se sastane sa domaćim timom 15. avgusta u severozapadnom Maroku u okviru priprema za novu sezonu, ali je klub odlučio da odustane od gostovanja.

"U svetlu trenutne neizvesnosti i okolnosti, smatramo da nije primereno odigrati ovu utakmicu", navodi se u saopštenju Barselone.

1/21 Vidi galeriju FK Barselona Foto: Cordon Press / ddp USA / Profimedia, Nemanja Nikolić, @starsport

Klub nije precizirao razlog otkazivanja, ali Bi Bi Si (BBC) navodi da je odluka povezana sa situacijom u Seuti, španskoj enklavi na severu Afrike koja se graniči sa Marokom.

Prošle sedmice oko 78.000 migranata morskim putem je iz Maroka ušlo na teritoriju Seute, pri čemu je poginulo oko 100 ljudi, što je izazvalo nove političke tenzije među državama Evropske unije. Iako se većina migranata u međuvremenu vratila u Maroko, između 3.000 i 5.000 njih i dalje se nalazi u Seuti.

Barseloni je ovo druga otkazana prijateljska utakmica tokom priprema, pošto prethodno nije odigrala ni meč protiv Preston Nort Enda posle trening kampa u Velikoj Britaniji, gde je odmerila snage sa Birmingem sitijem.

Ekipa Hansija Flika u subotu će igrati protiv Notingem Foresta u italijanskom Udinama, potom će 19. avgusta ugostiti egipatski Al Ahli, dok će odbranu titule u La Ligi početi 23. avgusta utakmicom protiv Elčea.