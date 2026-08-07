Slušaj vest

Kristantus Uče doživeo je veliki peh odmah po povratku u Hetafe. Nigerijski fudbaler pretrpeo je tešku povredu kolena zbog koje će, prema prvim prognozama, propustiti kompletnu predstojeću sezonu.

To znači da Uče neće biti na raspolaganju za potencijalni meč sa Partizanom u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencija.

1/4 Vidi galeriju Kristantus Uče Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Alberto Gardin/IPA Sport / ipa-a / imago sportfotodienst / Profimedia, Antonio Pozo / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia

Podsetimo, Partizan je u prvom meču u Humskoj pobedio Tobol sa 3:0 i ukoliko sačuva stečenu prednost u Kazahstanu, na poslednjem stepeniku ga čeka španski tim.

Uče se vratio u španski klub nakon pozajmice u Kristal Palasu, gde se tokom prethodne sezone nije mnogo naigrao, ali je već na pripremnoj utakmici protiv Monaka doživeo ozbiljnu povredu. Incident se dogodio u 78. minutu kada ga je Kristijan Mavisa žestoko faulirao, nakon čega je napadač Hetafea ostao da leži na terenu u velikim bolovima.

Prvi pregledi ukazivali su na kontuziju kolena, što se smatralo očekivanim zbog velikog otoka. Ipak, detaljnije analize donele su mnogo lošije vesti. Utvrđeno je da je došlo do dislokacije čašice desnog kolena, kao i kidanja ligamenata, zbog čega će Uče morati na operaciju i višemesečni oporavak.

Pre povrede, postojala je mogućnost da nigerijski fudbaler ostane u Hetafeu i naredne sezone, umesto novog odlaska na pozajmicu. Za njegove usluge interesovanje je pokazao i Atletiko Madrid, ali je povreda zaustavila sve potencijalne planove.

Posebno je zanimljivo da je Uče mogao da se nađe na terenu i protiv Partizana. Ukoliko crno-beli eliminišu Tobol, sa kojim su u prvom meču slavili rezultatom 3:0, u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencije mogli bi da odmere snage upravo sa Hetafeom.

Sada, međutim, pred Učem sledi dug period rehabilitacije i borba za povratak na teren.

BONUS VIDEO: