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Za njega je Zinedin Zidan rekao da je "najtalentovaniji igrač svih vremena".

Kada vam to veliki Zi-Zu kaže, onda je teško protivrečiti.

1/4 Vidi galeriju Dušan Vlahović na zagrevanju tokom meča Juventus - Đenova Foto: Fabio Ferrari / Zuma Press / Profimedia, Cerberus Sport / Shutterstock Editorial / Profimedia, Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Igrao sa Zidanom u Juventusu

Fabijan Alberto O'Nil bio je legendarni urugvajski fudbaler, ali i jedan od onih koji je blistavu karijeru upropastio zarad uživanja van terena.

O' Nil je rođen u gradiću Paso de los Toros u oblasti Takuarembo u Urugvaju. Bio je najstariji od petoro dece od oca Luisa Alberta O' Nila i majke Mercedes Domingez. Inače, potomak je Mičela O'Nila, Irca iz Korka koji se doselio u Urugvaj 1837. godine.

O' Nil je profesionalnu karijeru započeo u Nasionalu koji se takmičio u Prvoj ligi Urugvaja, a u prvom timu bio je u periodu od 1992. do 1995. godine. 1996. godine potpisuje za Kaljari (Italija) u kome ostaje do 2000. godine kada prelazi u Juventus. Za Staru damu je nastupao godinu i po, i to u generaciji sa Zidanom. U januaru 2002. godine potpisuje za Peruđu, da bi se naposletku vratio u Kaljari koji je tada bio u Seriji B.

Usledilo je penzionisanje i O' Nil se vratio u Urugvaj gde se posvetio uzgoju stoke na ranču. Međutim, u januaru 2003. godine odlučio je da se vrati najvažnijoj sporednoj stvari na svetu, te opet potpisuje za Nasional. Ali, za urugvajskog prvoligaša u toj sezoni nastupao je samo pet puta.

Nameštao utakmice u italijanskom fudbalu

"Dok sam bio igrač Kaljarija namestio sam utakmicu s Kjevom. Jednim i drugima je odgovarao remi dok smo se borili za opstanak. Od čelnika svojih klubova dobili smo i nagradu za opstanak u ligi. Dogovorio sam remi sa kapitenom Kjeva, kao i sa svojim saigračima. Još smo išli u kladionice da uložimo novac na nerešen rezultat. U 87. minutu smo poveli s 2:1 preko Dijega Lopeza. Prišao sam mu i rekao: Ispravi ovo, budi krivac za primljeni gol ili će nas razapeti. I onda smo do kraja meča primili gol", rekao je Urugvajac.

On je istakao da je namestio i jednu utakmicu dok je igrao za Peruđu.

"Bio sam kapiten Peruđe. Dogovorio sam rezultat i opet smo se svi kladili. Sve je prošlo kako smo se dogovorili", rekao je O'Nil.

On je na kraju rekao da je tokom igranja u Seriji A vodio lični rat sa brojnim fudbalerima, a pre svega sa Đenarom Gatuzom.

Spiskao novac na klađenje, spore konje i brze žene!

"Kada sam potpisao za Juventus od idole ekipe pretvorio sam se u najgoreg igrača, jer su oko meni bili fenomeni kao što je Zidan. Samo zbog njega sada navijam za Real", otkrio je O'Nil jednom prilikom.

"Ništa više nemam. Potrošio sam 14 miliona dolara. Ko je kriv? Krivi su spori konji i brze žene", rekao je O'Nil tada i dodao:

"Siromašan sam, ali opet sam srećan. Glavno je da porodica i ja imamo nešto da jedemo. Pronašao sam nove prijatelje, one prave, a ne lažne koji su bili pored mene dok sam bio bogat".

O' Nil je trošio novac i na alkohol i noćne provode.

"Moja je krivica. Žene su se zaljubljivale u moje pijano izdanje, a onda su pokušavale da me promene. Niko nije mogao da me promeni. Čak su mi nudili i pomoć psihologa. Od mene su bogatije i moje bivše žene", naveo je fudbaler koji je jedno vreme radio kao konobar.

Nažalost, takav život ga je odveo u alkoholizam, a hronična ciroza jetre dovela je do fatalnog ishoda.

Preminuo je u 49. godini 25. decembra 2022. godine.

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